En la mañana de este lunes en la sala de situación de Vice Gobernación de la provincia de Misiones, se dio inicio oficialmente a la Semana del Niño Nacido Prematuro, del 11 al 17 de Noviembre. En la oportunidad estuvieron presentes la Presidente de la Fundación Pequeños Gigantes Paula Schapovaloff, el Ministro de Salud Pública, Dr. Oscar Francisco Alarcón, el Defensor de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes de la Provincia de Misiones, Mgter. Miguel A. Molina y el Vice Gobernador Dr. Carlos Arce. Se considera a un niño nacido como prematuro con menos de 37 semanas y con 1500 gramos que por diferentes razones que son multifactoriales no cumplió las 40 semanas de gestación. “El primer derecho es que la prematurez se puede evitar, la mamá tiene que tener acceso a todos los controles que debe tener en su embarazo”, indicó Paula Schapovaloff la Presidente de la fundación.

“Ser prematuro no significa que no va a tener oportunidad de vida”

En un momento muy especial, el Ministro de Salud Pública Dr. Oscar Alarcón, expresó que es un tema muy ligado a su historia personal, “porque yo fui un bebe prematuro”. “Ser prematuro no significa que uno no va a tener una oportunidad de vida o un desarrollo para el futuro. Yo nací con 700 gramos y me pusieron encima de una camilla y dijeron que esperara que mi corazón dejara de latir y como no dejo de latir, mi mamá decidió llevarme a mi casa y con goteo me alimento. Hoy estoy aquí como Ministro de Salud contando mi historia de vida y como testimonio de que las personas prematuras podemos llegar a ser todo lo que nos proponemos y que no hay que pensar que porque nacemos prematuros vamos a tener una discapacidad o no vamos a tener las mismas oportunidades que las demás personas que nacieron en tiempo y forma ”.



Y recalco el bebé que nace antes del día que tendría que nacer tiene oportunidades. “Y tiene la posibilidad de crecer, de desarrollarse y crear transformación en el mundo. Siempre debemos pensar que puede ser nuestro Presidente, nuestro médico, nuestro abogado, padre de familia. A no bajar los brazos y pelear por cada prematuro que nace en nuestra provincia”.



Además, instó a los padres y madres a “no bajar los brazos”. “Le doy muchísima fuerza a las mamás que tienen un bebé prematuro. Eso no es responsabilidad de nadie, son cosas que pasan, pero debemos trabajar todos en conjunto para salir adelante”.



Por último, el Vicegobernador Carlos Arce comentó que “Durante toda la semana vamos a realizar muchas actividades para conmemorar y concientizar el día del niño nacido prematuro y sus diez derechos. Desde Misiones estamos trabajando con un proyecto que tomo estado parlamentario en la Legislatura y vamos a ser la segunda provincia en tener ley sobre los derechos del niño nacido prematuro.

Fuente.- https://salud.misiones.gob.ar

9 de Noviembre de 2020