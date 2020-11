El Ministro de Economía aclaró que el Gobierno no puede bajar impuestos y a la vez subir los subsidios sobre los sectores productivos. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó mantuvo una reunión con la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y señaló que los hombres de negocios deben "respetar" la elección que hizo el pueblo argentino al votar por este Gobierno. Durante la reunión, Guzmán explicó que el Gobierno no puede bajar impuestos y a la vez sostener o subir los subsidios sobre los sectores productivos mientras intenta bajar el déficit fiscal, en respuesta al pedido que le hizo el sector agropecuario para reducir las alícuotas de los derechos de exportación. "Hay algo que tenemos que entender entre todos: para ordenar la economía hay que mantener ciertos equilibrios. No da cuando cada sector pide que ordenemos el déficit pero que al mismo tiempo haya rebaja de impuestos sin que se bajen los subsidios", dijo el funcionario en AM750.

Según Guzmán, "en cada uno de los diálogos que se tiene con los distintos sectores de la actividad privada hay que marcar el punto de partida: el déficit hay que bajarlo, los ingresos fiscales no pueden disminuir. Trabajemos para mejorar las condiciones de la producción sobre esa base", dijo el funcionario.

El ministro señaló que fue "muy interesante" el diálogo con la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y afirmó que es "valioso que haya diálogo" con todos los sectores empresariales y con la representación de los trabajadores.

"Puede haber diferencia de visiones, sin ninguna duda. El punto es que hoy la conducción la tenemos nosotros. Importa mucho el diálogo, ayuda el diálogo. Tomado la responsabilidad de aceptar que quien gobierna somos nosotros", enfatizó.

Y agregó: "El pueblo argentino eligió a Alberto Fernández como presidente para avanzar con una visión de país que es diferente a la del gobierno anterior. Entonces, discutamos bajo los principios que rigen hacia dónde queremos llevar el país".

Al ser consultado sobre cómo calificaría la reunión con AEA, el funcionario respondió: "Creo que fue una buena reunión".

En ese encuentro de una hora y media el ministro de Economía recibió en su despacho al presidente de AEA, Jaime Campos y a una comitiva integrada por nombres claves del empresariado: Paolo Rocca, de Techint; Héctor Magnetto, de Grupo Clarín; Carlos Miguens, del Grupo Miguens; Federico Braun, de La Anónima; Alfredo Coto, de Supermercados Coto; María Luisa Macchiavello, de Droguería del Sud; Alberto Grimoldi, de Grimoldi S.A. y Enrique Cristofani, del Banco Santander.

5 de Noviembre de 2020