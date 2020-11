El sábadose realizó una primera asamblea de vecinos de Guernica luego de la represión del jueves y masiva movilización del viernes. Nos juntamos una importante cantidad de vecinos y familias en la plaza San Martín de la localidad de Guernica y unánimemente votamos seguir la lucha por "tierra para vivir" con una serie de convocatorias. La más importante será el próximo miércoles hacia la Gobernación de la provincia de Buenos Aires en La Plata a exigirle al Gobernador Axel kicillof una respuesta a nuestro justo reclamo. Constatamos la realidad de cientos de vecinos que se encuentran en una situación desesperante porque perdimos todo en el desalojo, la policía quemó todas nuestras pertenencias, por eso decidimos poner en pie una Comisión de solidaridad que organice desde hoy todas las donaciones y colectas. Acordamos puntos para recibir los alimentos, vestimentas y colchones en Guernica, Lomas de Zamora y Capital Federal, los informaremos en las próximas horas. Llamamos a todos los estudiantes, trabajadores, sindicatos y demás sectores que nos acompañaron a ser parte de esta campaña. No queremos que nadie abandone esta lucha por hambre, sabemos que el gobierno extorsiona a los que más necesitan con dinero equivalente a uno o dos meses de alquiler. Con el mismo objetivo votamos volver a armar las escuelitas para dar contención a los niños y volver a poner en pie comedores y merenderos en Guernica. Dos vecinas de la comisión de mujeres ofrecieron sus casas para comenzar desde hoy mismo con la merienda.

Además resolvimos marchar al municipio de Presidente Perón el día lunes 2 a las 9 am desde la Plaza San Martín de esa localidad.

En caso de que vuelva a abrirse alguna instancia de diálogo con el gobierno, como exigimos, se votó en la asamblea una delegación de vecinos para ser parte. Esta asamblea fue muy importante porque demostró que con golpes y represión el gobierno no podrá callar nuestra demanda y frenar la lucha por una tierra para vivir dignamente.

Nos constituimos como asamblea permanente para definir cómo continuar nuestra lucha.

1° de Noviembre de 2020