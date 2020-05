HCD de Posadas: Se amplía la mesa del Parlamento de la Innovación 2020

Abriendo las puertas al conocimiento y desafiando la evolución legislativa, autoridades del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Posadas analizan la implementación de un espacio de debate y participación, destinado a estudiantes, profesionales y emprendedores afines. Apostando al conocimiento y a la participación ciudadana, el Presidente del HCD, Facundo López Sartori se reunió con el Diputado Provincial, Lucas Spinelli, la Directora de la Escuela de Robótica de Misiones, Solange Schelske y el representante de Marandú Comunicaciones SE, Facundo Aguirre, para analizar el proyecto que permita implementar dentro del ámbito legislativo un Parlamento de la Innovación.

“La pandemia acortó los tiempos y nos obliga a legislar innovando. No podemos dejar pasar más oportunidades para lograr los objetivos y las metas que nos demandan, sobre todo, las nuevas generaciones.”, destacó Sartori. Siguiendo los lineamientos de descentralización establecidos en el Cuerpo Deliberativo, con el objetivo de lograr mayor acceso a los beneficios que brinda la ciudad, el presidente del Cuerpo Legislativo, dijo: “vamos a orientar la legislación de nuestra ciudad hacia la inclusión de todos los vecinos, que no haya distinción entre barrios y la equidad será la herramienta política de mayor alcance para convivir en una democracia de verdad”. Dicho espacio de debate y participación plena e igualitaria en la discusión y formulación de iniciativas dentro del ejercicio legislativo, buscará promover las prácticas democráticas e impulsar el crecimiento de soluciones innovadoras para la ciudad, aprovechando la tecnología como una herramienta necesaria para configurar las nuevas políticas públicas. En esa línea Spinelli, apuntó a que “muchas veces, el debate en cada encuentro, resuelve un montón de cuestiones cotidianas”. La aplicación del concepto de Internet de las cosas, el desarrollo de Apps, la implementación de entornos web, o todas aquellas soluciones tecnológicas propuestas en el Parlamento, contribuirán a construir a Posadas, como Ciudad Inteligente. El mismo, estará integrado por estudiantes, profesionales y emprendedores afines a la innovación, mayores de edad, residentes en la ciudad y que no ocupen un cargo electivo y/o ejerciendo una función pública. “Este parlamento sería muy beneficioso para los proyectos de ciudad inteligente, o irían en la línea de los proyectos que estamos trabajando en la escuela de robótica”, resaltó Schelske. “Estamos transitando un momento bisagra para las nuevas formas de empleo. La utilización de las plataformas digitales genera desafíos aún más complejos para el sector público. Utilizar las nuevas tecnologías al servicio de todos los ciudadanos es un paso que debemos dar entre todos”, culminó Sartori.