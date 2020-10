Por unanimidad, quedaron aprobados los ejercicios financieros para el año entrante del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), el Honorable Concejo Deliberante (HCD) y la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas.

Este jueves, durante la sesión ordinaria N°26, se aprobaron los dictámenes de Ordenanza de los Presupuestos de Gastos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de Posadas, del HCD y de la Defensoría del Pueblo, a ejecutarse durante el periodo 2020 - 2021. El presidente de la Comisión de Hacienda del HCD, Cjal, Mario Alcaraz, expuso un balance del trabajo que se llevó adelante durante su análisis: "fue un trabajo ordenado, transparente, prolijo, digital y sustentable que continuó con los lineamientos del fortalecimiento institucional". “Hemos aprobado un presupuesto resiliente, adaptándonos a los nuevos cambios, afrontando la adversidad, superándonos día a día de haber sido mejor que antes, más que nada, trabajando con buen diálogo y en equipo”, añadió.

Resaltando el difícil contexto económico en que se desempeñó el presupuesto municipal durante este año, la presidenta del Bloque Renovador del HCD, edil Anahí Repetto, destacó los grandes logros del primer año de la gestión municipal: “Hoy nos encontramos con una gran tarea de definir la implementación de un nuevo presupuesto municipal pero no podemos avanzar sin enmarcar en un marco provincial, nacional y mundial generado por la pandemia (…) No se trata de hacer más grande al municipio sino hacerlo más eficiente (…) Entendimos que el diálogo es el camino, que nadie se larga solo y que la gran fortaleza es el trabajo en equipo”.

“Este bloque de Juntos por el Cambio va acompañar el presupuesto 2020 - 2021 de la Municipalidad, el Concejo y la Defensoría”, expresó el presidente del Bloque, Juntos por el Cambio, cjal. Rodrigo De Arrechea.

Sobre un presupuesto general de $5.083.047.848, cada institución solicitó su proyección financiera para poder cumplir con sus funciones y brindar una mejor atención a las demandas de los posadeños. Es así, que luego de tres jornadas de análisis durante las reuniones extraordinarias de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del HCD, el Ejecutivo municipal, ejecutará 4.208.818.358 pesos; el HCD 842.000.000 pesos y la Defensoría del Pueblo, 32.229.490 pesos durante el 2021.

Durante el análisis del presupuesto del Ejecutivo, el secretario de Hacienda Municipal, Sebastián Guastavino, indicó que dicha proyección, contemplará mayor inversión en obras y servicios públicos, necesarias para otorgar mayor bienestar a los posadeños: Este año atípico ha significado que el municipio salga a responder demandas que no estaban contempladas (...) Esta proyección es realizada dentro del marco de una nueva realidad".

Por otra parte, el defensor del Pueblo, Alberto Penayo, solicitó dicha partida con el objetivo de fortalecer el personal de la institución y brindar un mayor índice de respuesta a las demandas de los posadeños: "Es un esfuerzo necesario, entendemos que la crisis también llega a lugares como la Defensoría pero, que debemos también mejorar la atención y la calidad de vida de la gente".

Finalmente, durante la última jornada de análisis, el presidente del Concejo Deliberante, Facundo López Sartori, hizo principal hincapié en reforzar la calidad institucional, capacitando al personal y fortaleciendo los vínculos con otras instituciones para otorgar un mayor crecimiento al HCD, mejorar su infraestructura, la calidad de vida de los trabajadores y atender con pronta respuesta, las demandas de los posadeños.

“Considero como filosofía humana, reconocer las debilidades, sino no nos fortalecemos y este presupuesto tiene un fuerte impacto en lo social (…) este presupuesto del año 2021, nos trabaje en pensar y tener un fuerte impacto social, de cambiar un nuevo paradigma de filantropía (…) no quiero que descansemos como bloque, que descansemos como sociedad (…) Hoy me siento orgulloso, no por aprobar un presupuesto sino por trabajar con ideas diferentes”, cerró el presidente del HCD, Facundo López Sartori.

22 de Octubre de 2020