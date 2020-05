Tras críticas del macrismo: Cafiero cruzó a la oposición por el uso de la App CuidAR: "Los datos son privados"

El Jefe de Gabinete respondió a las críticas por la posible utilización de datos personales mediante la aplicación para detectar el Coronavirus (COVID-19). Tras el anuncio de la extensión de la cuarentena hasta el 24 de Mayo, Santiago Cafiero defendió este domingo las medidas aplicadas para enfrentar al coronavirus, entre ellas la implementación de la aplicación móvil "Cuidar", que fue cuestionada por el macrismo en los últimos días. "La Aplicación CuidAR es un desarrollo público - privado, que llevamos adelante desde Jefatura de Gabinete junto a la Cámara de la Industria Argentina del Software, ARSAT, el CONICET, la Fundación Sadosky, entre otros", dijo el jefe de Gabinete en diálogo con Radio 10,

luego de que Juntos por el Cambio pusiera un manto de duda sobre su utilización. En este sentido, Cafiero explicó: "Los datos son anónimos, únicamente los puede ver el sistema de salud, y solo en los casos en que presente síntomas de COVID-19. Esto es para que puedan contactarse con la persona, cuidarla y asistirla". Sus declaraciones son en respuesta a la denuncia opositora de que la app servía para recabar datos de sus usuarios.

Economía y reapertura

Con respecto a la crisis económica y el retorno de diversas actividades, el funcionario instó al sistema financiero a "actuar a la par del gobierno en el marco de la emergencia" y reiteró que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) volverá a pagarse en mayo.

Entrevistado por Canal 9, Cafiero dijo que "la angustia de la gente la conocemos, la del comerciante, la del empresario pyme que tiene que pagar 5 sueldos y no pudo facturar en abril, por eso tomamos medidas y accionamos políticas concretas como el programa ATP, con el que vamos a pagar el 50% del salario de 3 millones de trabajadores del sector privado, por ejemplo; o el IFE; con el que llegamos a más del 50% de los hogares de la Argentina".

"A nosotros hoy nos toca resolver este problema y estamos trabajando en eso, pero no a cualquier precio, no estamos dispuestos a pagar la deuda con el ajuste de todo el pueblo argentino. No queremos entrar en default, por eso hicimos una propuesta muy buena a los acreedores, y que además de ser buena es sostenible", dijo sobre la crisis de deuda.

Y amplió: "Quien está al frente de la negociación por el tema deuda es el ministro de Economía y es quien va a seguir negociando con los bonistas. Que no quepa ninguna duda: Martín Guzmán tiene la plena confianza del presidente y el acompañamiento de todo el gabinete".

Por último, el funcionario reiteró el concepto utilizado el viernes por Alberto Fernández como respuesta a los pedidos opositores para levantar la cuarentena: "Vivimos una situación muy delicada. Los que gobiernan lo saben y por eso son tan cuidadosos y yo celebro que lo sean. Los otros escriben en Twitter".

Foto.- NA

Fuente.- https://www.ambito.com