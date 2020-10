Así lo señaló el Concejal de la ciudad de Leandro N. Alem y Presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Misiones, Dr. Ricardo Leandro Andersen, en el contexto de las denuncias por el faltantes de las motocicletas retenidas en el corralón municipal de esa ciudad en L I Radio 99.1 Apóstoles. En la mañana del lunes 12 de Octubre, (feriado nacional), Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa “Información al Límite” al Edil, Andersen para hablar sobre el faltante de motocicletas secuestradas en el corralón municipal de dicha ciudad que tomó notoriedad Nacional. "Es muy grave lo que pasó en Alem, por eso pedimos desde el Honorable Concejo Deliberante la interpelación del Secretario de Gobierno y la Directora de Tránsito para que den explicaciones de lo ocurrido". "Cuando un vecino fue a retirar su moto después de nueve meses se encontró que no estaba ni su multa, no figuraba su motocicleta en ninguna lista ni tampoco su motocicleta en el corralón, y se detectó que no es el único caso por eso es sumamente grave lo que sucede en Alem, además el Ejecutivo todavía no se pronunció al respecto”, dijo, Andersen. "Es muy poco claro el sistema de secuestro de motocicletas por infracciones de tránsito en Alem, no se lleva un registro claro, por eso esto debe tener responsabilidades políticas y si se comprueba el faltante, hasta responsabilidades penales", finalizó el Concejal de la Capital de la Cerveza en Límite Informativo Radio.

12 de Octubre de 2020