En el marco del Observatorio de Violencia Familiar y de Género, la Ministra de Trabajo de la provincia de Misiones, Silvana Giménez y la Coordinadora de Gabinete Natalia Giménez recibieron a la Concejal de Florentino Ameghino, Carla Sheracki, y a la Psicóloga, Florencia Correa para articular trabajo con las mujeres rurales a través de talleres y capacitaciones. Sheracki afirmó tras el encuentro con la Ministra que “buscamos acercar a las mujeres sus derechos a través de talleres, coordinando algunos trabajos por eso considero que fue muy productiva la charla y me voy fortalecida”. "A su vez, brindó más detalles de los talleres que realizarán: “muchas mujeres no conocen las leyes ni sus derechos". "Pretendemos tener un espacio ya que de lunes a lunes estamos en la chacra y nos dedicamos a nuestros hijos y a la familia. "No tenemos un día para nosotras, por eso coordinamos talleres de corte y confección, pintura en telas o actividades físicas”.

29 de Septiembre de 2020