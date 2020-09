Rechazó las apelaciones de todos los condenados y ya no hay instancias de revisión. Quedaron pendientes las situaciones procesales de Jaime y De Vido. La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy las condenas de los acusados por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en Febrero de 2012 y en la que murieron 52 personas y otras 789 resultaron heridas. El máximo tribunal rechazó las apelaciones de quienes fueron condenados en el juicio oral y así sus sentencias quedaron firmes sin nueva posibilidad de revisión. El fallo del máximo tribunal confirmó así la condena del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi a cinco años y medio de prisión, del maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba a tres años y tres meses y de otros 16 acusados. Queda pendiente la situación de Ricardo Jaime, también ex secretario de Transporte.

La resolución de la Corte no alcanzó a Julio De Vido, ex Ministro de Planificación Federal, también condenado, cuyo expediente todavía no llegó al máximo tribunal.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fallo fue firmado por los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti, quienes aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que permite rechazar una apelación "por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes e la estación de once. Murieron 52 personas y 789 resultaron heridas.

El Tribunal Oral Federal 2 concluyó en diciembre de 2015 el juicio oral por el caso. Condenó a 21 acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gimenez Uriburu y Jorge Tassara determinaron que el tren funcionaba en malas condiciones porque los fondos públicos que se recibían no iban al servicio, que los funcionarios públicos no controlaban el destino de ese dinero y que las falencias habían sido advertidas en informes públicos. También que el maquinista tuvo una conducción negligente.

En Mayo de 2018, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó 20 condenas, rebajó la mayoría de las penas que había puesto el Tribunal Oral y absolvió a un acusado. Y el 5 de octubre los condenaron fueron detenidos. Algunos de ellos siguen presos.

Quedó pendiente la situación de Jaime, que tiene una pena de siete años de prisión. Es porque en el juicio oral fue condenado por uno de los dos delitos del caso, el de administración fraudulenta. Pero luego Casación lo condenó por los dos. La Corte Suprema sostuvo que se requiere una doble condena antes que el máximo tribunal resuelve. Y para Jaime esa instancia Casación debe volver a analizar el caso del ex funcionario.

Por la tragedia de Once también fue condenado Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal –de quien dependía el área de transporte– recibió el 10 de octubre de 2018 una pena de 5 años y 8 meses de prisión que le impuso el Tribunal Oral Federal 4 en el segundo juicio oral del caso. De Vido fue condenado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y no por el estrago. Eso significa que los jueces entendieron que como funcionario era responsable de los fondos que el Estado le dio a la concesión para los trenes, pero no por las muertes y los heridos.

De Vido nunca estuvo preso por la tragedia de Once. La defensa de De Vido apeló la condena que se encuentra en la Cámara de Casación. La Sala II de Casación tiene el expediente desde hace un año y todavía no lo resolvió. Después de la decisión de Casación podrá intervenir la Corte. Y poner punto final al caso.

Fuente.- https://www.infobae.com

24 de Septiembre de 2020