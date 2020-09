El ex Presidente agradeció al equipo médico que participó de la operación y brindó un mensaje a través de sus redes sociales. Mauricio Macri debió ser sometido el martes a una operación de urgencia para remover un pólipo de su intestino. Los médicos que atendieron al empresario detectaron dicho tumor benigno durante una endoscopia programada que luego terminó siendo una cirugía. Actualmente se encuentra en el Sanatorio Otamendi, donde permanecerá internado durante un día más hasta ser dado de alta. No obstante, desde su internación publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el que no solo agradeció al equipo médico sino que también aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores. En primer lugar, destacó la labor tanto de la institución como de los profesionales médicos que intervinieron en su cirugía. “Gracias también a todos por sus buenos deseos y cariño. Estoy muy bien, recuperándome”, confirmó Macri.

En un segundo tuit remarcó: “Quiero aprovechar el día de hoy para alentar a todos a que vuelvan a hacerse chequeos de prevención y retomen los tratamientos necesarios. Que cada uno cuide su salud, su propia vida y la de sus familias. A pesar de esta cuarentena eterna no nos dejemos llevar por el miedo“. La operación de Mauricio Macri Tras un estudio programado en la clínica, los doctores resolvieron avanzar con una operación para estudiar dicho pólipo. Si bien al principio no se sabía si el mismo era maligno o benigno, el médico encargado de operar a Mauricio Macri, Pedro Ferraina, confirmó que se trataba del segundo caso. La intervención se llevó a cabo a las 16:00 horas y culminó aproximadamente a las 18:00 horas. “Si todo está bien, se irá a su casa”, confirmó Ferraina.

Foto.- La Nación

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com

23 Septiembre de 2020