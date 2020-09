Juntos por el Cambio contradijo el comunicado compartido por Cristina Kirchner sobre el allanamiento a Mauricio Macri

En el texto publicado por la Vice Presidenta, aseguraron que los peronistas “no andamos soplándole a la Justicia delitos de nuestros oponentes”. La oposición respondió mostrando un documento con la denuncia contra el ex mandatario, que habría sido radicada por un funcionario del Municipio bonaerense de Malvinas Argentinas, gobernado por el justicialista Leonardo Nardini. En medio de la polémica por el allanamiento en la quinta Los Abrojos, en el marco de la causa contra Mauricio Macri por presunta violación del aislamiento obligatorio, varios dirigentes de Juntos por el Cambio salieron este viernes a respaldar al ex Presidente. De esta forma, contradijeron el comunicado del PJ bonaerense en el que calificaron a ese operativo policial como un supuesto “montaje”, texto que fue compartido en las redes sociales por Cristina Kirchner.

Los referentes de la oposición publicaron en Twitter la captura del acta en la que consta la denuncia que habría sido realizada por el secretario de Seguridad del municipio de Malvinas Argentinas, gobernado por el peronista Leonardo Nardini, donde se encuentra la quinta del ex mandatario nacional. Según el documento en cuestión, fueron las propias autoridades de este partido quienes, gracias a una nota publicada en Infobae, tomaron conocimiento de la reunión que el ex jefe de Estado mantuvo con tres intendentes de su mismo espacio y decidieron dar aviso a la Policía. En tanto, fuentes judiciales confirmaron a este medio la autenticidad del acta policial, la cual está firmada por Gustavo Gabriel Cabrera, comisario de la seccional 2ª de Malvinas Argentinas, en la localidad de Los Polvorines.

El texto contradice el comunicado compartido por la actual vicepresidenta, en el que el PJ de la provincia de Buenos Aires aseguró que “es falso” que hayan sido ellos quienes impulsaron la denuncia contra el líder del PRO. "Los peronistas no andamos con gorra y uniforme soplándole a la Justicia infracciones o delitos de nuestros oponentes, a quienes les damos pelea en la discusión de ideas y en las urnas”, sostuvo el partido en ese texto. Uno de los primeros dirigentes de Juntos por el Cambio que salió a desmentir al oficialismo fue el diputado Mario Negri, quien publicó en su cuenta de Twitter una foto de la denuncia en cuestión, y agregó que “el PJ bonaerense y Cristina te quieren hacer creer que Mauricio Macri se ‘autoallanó’, pero otra vez el dato les mató el relato”. "El Secretario de Seguridad de Malvinas Argentinas fue quien hizo la denuncia a la Policía (documento obtenido por Todo Noticias). Tienen la gorra puesta”, escribió el jefe del interbloque opositor en la Cámara baja. De la misma manera, el intendente de Vicente López y primo del ex mandatario nacional, Jorge Macri, también subió una captura de ese documento y se preguntó, con mucha ironía, si “no se hablan estos ‘muchachos’ del PJ”. “Esta es la foto de la denuncia que dio origen al allanamiento en la casa de Mauricio Macri. Como se lee, fue radicada en la comisaria de Los Polvorines por alguien de la Secretaría de Seguridad de la intendencia de Malvinas Argentinas, municipio peronista”, comentó el ex secretario de la Presidencia Fernando De Andreis. Todo el conflicto se originó a partir de que la Justicia y la Policía Federal allanaran este jueves la quinta “Los Abrojos” del ex jefe de Estado en busca de imágenes del lugar, para determinar si el ex mandatario violó la cuarentena al reunirse con tres intendentes del PRO después de regresar de Europa. Este encuentro fue revelado en las redes sociales por dos de los tres jefes comunales que participaron del mismo: Martín Yeza, de Pinamar; Ezequiel Galli, de Olavarría; y Francisco Ratto, de San Antonio de Areco. La causa recayó en el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, y en el fiscal Jorge Sica, quien pidió el operativo llevado adelante por la Delegación San Martín de la Policía Federal, con el objetivo de conseguir material que confirme el hecho.

Por su parte, el intendente Nardini negó tener relación con la denuncia: “Agradezco el comunicado del PJ Bonaerense sobre el montaje realizado en la quinta del ex presidente Macri. Jamás he radicado una denuncia ante este hecho como se informó en algunos medios".

