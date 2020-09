Luis Pastori: “En vez de cazar en el zoológico, combatamos a los que ocultan su riqueza en paraísos fiscales”

Lo precisó el Diputado Nacional de la Unión Cívica Radical / Juntos por el Cambio, Luis Pastori al manifestarse en contra del proyecto oficial llamado “Aporte Solidario y Extraordinario”.

Pastori una de las voces de Juntos por el Cambio en el debate, afirmó que “el proyecto se trata de un nuevo impuesto que vulnera garantías constitucionales”. Durante este miércoles, continuan los debates en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, por el proyecto oficial denominado “Aporte Solidario y Extraordinario”, que establece el pago de un aporte obligatorio y extraordinario por única vez sobre los patrimonios de personas humanas superiores a los 200 millones de pesos declarados al 31 de Diciembre del año pasado. A partir de este monto se aplicarán alícuotas progresivas que irán del 2 al 3,5 por ciento según la riqueza de cada ciudadano. El Legislador Radical de Misiones, Luis Pastori, fue una de las voces de Juntos por el Cambio, quien se manifestó en contra del proyecto.

Antes de manifestar los argumentos del voto en contra, Pastori se encargó de precisar que la propuesta del oficialismo se trata claramente de un nuevo impuesto “por más que le quieran poner otro nombre, este aporte solidario y extraordinario no es otra cosa que un nuevo impuesto, porque tiene todos los elementos del mismo: es una ley, esta expresado en dinero, es de pago obligatorio, coactivo, y tiene el fin de solventar el gasto público sin una correspondencia directa para el contribuyente, como las tasas o contribuciones especiales”. En ese sentido agregó “que sea por única vez no quita que sea un impuesto, y por ello le caben todas las garantías que otorga nuestra Constitución a los contribuyentes. De aprobarse este proyecto se estarían afectando garantías y principios constitucionales”.

Fundamente en contra del proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario

Con respecto a los fundamentos del voto en contra, Pastori manifestó que “en primer lugar se viola el principio de propiedad, porque sumando el impuesto de bienes personales más este nuevo impuesto, se podría estar llegando hasta un gravamen de 7,50 por ciento. No hay hoy bien en el mundo que pueda generar una renta de esas características. No solo va estar consumiendo la renta, sino que el impuesto va estar consumiendo el propio bien, y así las personas afectadas se van estar descapitalizando. Una alícuota tan elevada sumada a la de bienes personales, más los impuestos provinciales, estaría absorbiendo una parte sustancial de los bienes y sus rentas” fundamentó.

Continuando con la fundamentación Pastori agregó “en segundo lugar lesiona el principio de capacidad contributiva, ya que si se toma como base imponible la capacidad contributiva del contribuyente el 31 de Diciembre pasado, esa base pudo haberse modificado por diversos motivos, a través de desvalorización o venta de dichos bienes. En tercer lugar lesiona el principio de igualdad para los sujetos que tienen bienes en el exterior, que deberían pagar una alícuota un 50 por ciento más alta que aquellos que tengan el mismo bien en el país. En cuarto lugar, se trata de un impuesto ineficiente, atenta contra la inversión, contra el ahorro, es un factor de beligerancia, empeora las expectativas empresariales, y reduce la inversión deseable, cuando no las expulsa”.

Llamado a combatir el dinero escondido en paraísos fiscales

Pastori manifestó que se “genera un impuesto a los bienes personales registrables, que son fáciles de ubicar, en detrimento de aquellos activos financieros fáciles de esconder y difíciles de hallar. Por eso invitamos a los diputados del oficialismo, a buscar los activos financieros escondidos en paraísos fiscales a lo largo del mundo, y a ellos gravémosle. No sigamos cazando en el zoológico, y persigamos la verdadera riqueza de aquellos cuyos activos financieros no están exteriorizados y se encuentran desparramados por el mundo, y que se sabe que son alrededor de 400 mil millones de dólares según datos oficiales. Ahí es donde tenemos que ir a buscar el dinero que le falta al país, y que podría circular y generar riqueza acá, no sigamos castigando siempre a los mismos contribuyentes”.

En ese sentido subrayó “invitamos al oficialismo a poner el foco y la tarea, para hacerle pagar lo que corresponde a quienes ocultan sus patrimonios, a los que tienen inmuebles sumamente subvaluados, fortunas que se esconden muchas veces en empresas de papel, refugiadas en paraísos fiscales. Demos una batalla seria contras estas formas de evasión más sofisticadas y de manera general combatamos el incumplimiento tributario. En esto nos va encontrar predispuesto a los diputados de Juntos por el Cambio y trabajaremos codo a codo para lograrlo”.

