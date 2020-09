Otra vez desató la polémica: Berni arremetió contra los organismos de Derechos Humanos: "Cobran sueldos altos y no aportan nada"

El Ministro de Seguridad bonaerense cuestionó la función de los organismos de Derechos Humanos. "Son puro bla, bla", disparó.

El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a ser el foco de la polémica tras una semana candente por el reclamo salarial de la policía bonaerense. En esta oportunidad el funcionario apuntó contra los organismos de Derechos Humanos: "Cobran los sueldos más importantes del Estado, viven viajando, dando conferencias pero nunca aportan nada", sostuvo. En una entrevista al canal de noticias A24, el ministro contó que en su función intentó trasladar Asuntos Internos de la policía al área de Derechos Humanos del Estado, pero los organismos no aceptaron. “Asuntos internos es un lugar muy complicado. Cuando yo asumí se lo di al sector de los Derechos Humanos. ¿Sabés qué me dijeron? Que no aceptaban ¿Sabés por qué no aceptaron?, porque hay que trabajar”, dijo de manera contundente el ministro.

Berni acusó además a los organismos de DDHH de tener “sueldos mucho más altos” que los de la policía bonaerense y dijo tajante: "Son puro bla bla”.

"Empiezan a trabajar al mediodía, se van a las tres, cuatro de la tarde, whisky de por medio, ninguno no está acostumbrado a trabajar en una oficina a las siete de la mañana", dijo en referencia a los trabajadores de los organismos de DDHH.

En sus dichos el funcionario puso el foco y cruzó especialmente al “sector de (Horacio) Verbitski”, periodista que dirige al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “El sector de Verbitsky que siempre tiene un reproche a la bonaerense, bueno, les damos el lugar, vengan y arréglenlo. Comprométanse”, arremetió Berni.

Foto.- Wikipedia - Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires

Fuente.- https://www.ambito.com

14 de Septiembre de 2020