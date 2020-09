Luis D’Elía pidió el indulto presidencial: “Es la única vía que tenemos con Milagro Sala”

El referente piquetero Luis D’Elía aseguró que si bien apelará su condena, le reclama al Poder Ejecutivo su libertad. Apuntó contra Sergio Berni y opinó sobre Alberto Fernández.

El líder piquetero Luis D’Elía le pidió al Gobierno que lo indulte y, así, pueda recuperar su libertad. El dirigente kirchnerista fue condenado en noviembre de 2017 por la toma de la Comisaría 24 en el barrio de La Boca. Si bien fue preso en un penal, actualmente se encuentra en una vivienda ubicada en Isidro Casanova, La Matanza, ya que era considerado grupo de riesgo ante el avance de la pandemia del coronavirus. El referente de la organización Federación Tierra y Vivienda está condenado a tres años y nueve meses de prisión por haber dirigido la protesta y la toma de la Comisaría 24 en el barrio porteño de La Boca, hace 16 años. En julio, contrajo coronavirus y tras estar ocho días internado en el Sanatorio Otamendi, regresó a su domicilio. “Algunos presos, como Milagro Sala y yo, la única vía que tenemos a esta altura es un indulto del Poder Ejecutivo”, señaló, en diálogo con el portal Canal Abierto. “Estuve imputado en ocho delitos e inhabilitado de ocupar cargos públicos por ocho años. Apelé, fui a la Cámara Federal, y en la de Apelaciones me sacaron siete de ellos y la inhabilitación. Me quedó uno solo: instigación a cometer delito. No hay nadie en la Argentina preso por ese delito”, aseguró. En ese marco, adelantó que apelará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, hizo alusión a cómo ve al presidente Alberto Fernández. “Hay cosas en las que coincido y otras que no, pero es momento de ser prudente”, indicó.

Por otra parte, apuntó contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Lo acusó de estar construyendo un espacio de derecha en el kirchnerismo, “pero sin medir las consecuencias para nuestro pueblo”. “¡Berni salió a justificar la represión en defensa de la propia privada!”, exclamó.

Acerca de la actual situación social, afirmó que “esto será peor que en 2001”. “En 60 o 90 días más se va a dificultar mucho la situación, si el gobierno no atiende en serio las necesidades de los que menos tienen”, advirtió.

Sobre la toma de tierras en Villa Mascardi, Bariloche, y en Moreno, provincia de Buenos Aires, dijo: “Hoy yo no haría tomas por la pandemia”. “Las tomas ya son duras de por sí y en este contexto es complicado, pero esto no es nuevo”, completó, D’Elía.

