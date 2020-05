Misiones: Reuniones en Iguazú y El Soberbio para el sostenimiento del Turismo

Durante las jornadas del martes y este miércoles, en Puerto Iguazú y en El Soberbio, respectivamente, una comitiva del Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones, convocó a los diversos actores del sector a reuniones multitemáticas para abordar la problemática del sector en este tiempo de aislamiento social, que tanto aqueja a la actividad turística, sostén de miles de familias misioneras.

El Ministro, José María Arrúa, junto a un equipo de la cartera que dirige, fue recibido por los intendentes, y tomó contacto con empresarios y trabajadores, ante quienes se detallaron las ya existentes líneas de créditos y subsidios, y se adelantaron algunos puntos sobre nuevos apoyos conjuntos entre la Provincia y el CFI (Centro Federal de Inversiones), que, en los próximos días, se sumarán, buscando alcanzar – principalmente - a los trabajadores autónomos, independientes y monotributistas En Iguazú, la situación es crítica. No sólo el sector hotelero y el gastronómico se encuentran cerrados a causa de la pandemia. La ciudad completa normalmente respira turismo, y trabajadores de todos los sectores están afectados por la imposibilidad total de operar que rige en los rubros relacionados. Así, las autoridades se reunieron con taxistas, guías, lancheros, fotógrafos, hoteleros, gastronómicos, poniendo a disposición a los equipos técnicos, para el acceso a los créditos y también así, para las capacitaciones online que se vienen realizando para prepararse y adecuarse al tiempo que vivimos. La pandemia nos sorprendió a todos. El turismo misionero, no sólo no es ajeno, sino que resulta uno de los sectores más afectados. Luego de años de crecimiento, inversiones y trabajo, reducir a cero la actividad, por tiempo indeterminado, y con perspectivas de una eventual reapertura lenta y escalonada, el turismo debe buscar su sostenimiento de manera diferencial, con parámetros acordes a su situación. Mientras tanto, capacitaciones, protocolos sanitarios, plataformas de compras futuras, sostenimiento de la presencia del Destino en redes sociales y, sobre todo, medidas económicas coyunturales para el día a día y estructurales para el futuro, se barajan en la cotidianeidad del sector. Misiones lleva semanas sin casos positivos de COVID-19, y puede comenzar a pensar en una nueva etapa donde la Salud y el Turismo, convivan bajo nuevos paradigmas.