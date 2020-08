Javier Mela: "Es impensado hablar de Parques Industriales sin energía y con la actual carga impositiva de Misiones"

Así lo afirmó el Presidente del Boque de la Unión Cívica Radical el Diputado Provincial, Javier Mela en L I Radio 99.1 Apóstoles. En la calurosa mañana y con varios cortes en el servicio eléctrico, el miércoles 26 de Agosto, Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa “Información al Límite” al Legislador para analizar el Presupuesto Provincial para el 2021 que se está tratando en la Cámara de Diputados por estos días. "El presupuesto como siempre no contempla las prioridades de Misiones, como la mejora en los salarios de los empleados públicos, la inversión en energía, la infraestructura Educativa, etc". "Se habla mucho de los Parques Industriales y no se dice que hay falta de energía, además de la presión impositiva que es una de las más altas del país, ¿quién va a querer venir a invertir en Misiones con esas condiciones? ", se preguntó el Legislador. "Nosotros hace rato venimos planteando la necesidad de bajar la carga impositiva en Misiones para darle un alivio al sector comercial y productivo, está muy bien el análisis del Ministro Safrán sobre el dinero que quedó en la provincia de Misiones por el cierre del puente, pero que va a pasar cuando volvamos a la normalidad?, tendremos otra vez el problema de la asimetría”, finalizó el Diputado oriundo de la localidad de Concepción de la Sierra.