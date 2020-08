Prohibieron las quemas en toda la provincia de Misiones

Mediante la Resolución 293 firmada el lunes 24 de Agosto por el Ministro de Ecología y RNR, Mario Vialey, se informó la medida que prohíbe las quemas en todo el territorio provincial, así como también todo tipo de uso del fuego con cualquier destino en el ámbito rural, a fin de evitar la propagación de incendios. Por otra parte, la normativa establece como excepción “la quema abierta controlada en actividades agrícolas la que podrá realizarse conforme a los términos y condiciones establecidos”. En estos casos se deberá pedir autorización a la cartera ecológica.

Requisitos

Para la autorización de la quema controlada se deberá tratar de “material vegetal residual producto de las cosechas y para la preparación del suelo en actividades agrícolas, de pastizales con destino a su renovación, como pastura para el ganado y del material forestal residual proveniente del aprovechamiento del bosque implantado”.

“En ningún caso podrá utilizarse el fuego para la quema de material proveniente del bosque nativo, en cualquier estado en que éste se encuentre”, indicaron.

Para ser habilitados deberán acreditar la legítima posesión de la superficie donde se pretende realizar la quema controlada.

Deberá solicitarse información y autorización en forma previa a su efectiva realización a la base del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ubicado en la ciudad de Apóstoles.

Deberá especificar lugar, día y hora con la mayor aproximación posible de inicio y fin en las que pretende llevarse a cabo la actividad, indicando el objetivo de la quema, descripción de la vegetación y/o residuos de la vegetación que se pretende eliminar, describiendo las técnicas a aplicar para el incendio, control y extinción del fuego, las medidas de prevención y seguridad a aplicar para evitar la dispersión del fuego.

Será necesario contar con personal idóneo, equipos básicos y los elementos mininos para control de incendios: palas, machetes, batefuegos, azadones, bomba de espalda, mangueras, etc; equipos de protección personal: ropa adecuada, botiquín, botas, guantes, monogafas, etc; así como equipos de comunicaciones en funcionamiento: radio, celular, etc.

En la Resolución del Ministro Vialey se estableció que cualquier incumplimiento será pasible de multas, del pago de los daños que los incendios provoquen como también una denuncia penal.

