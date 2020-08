Tabaco: El rechazo a las cautelares y transferencia automática del FET llegó al Congreso Nacional

En una reunión virtual, referentes de las provincias tabacaleras manifestaron la difícil situación que atraviesa el sector, ante los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación.

Fueron dos los temas centrales, la caída de recursos del Fondo Especial del Tabaco ((FET) debido a medidas judiciales y un fuerte pedido para que la transferencia de los dineros del Fondo Especial del Tabaco (FET) sea automática. El Presidente de la Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones (APTM), Omar Olsson, fue uno de los expositores del encuentro. En la ocasión, compartió el rechazo general a la medida judicial que permite a algunas empresas estar exentas del impuesto al cigarrillo. “Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley para todos. Hay empresas que están tributando como se debe, mientras que otras no, amparándose en una figura de PyMEs que no es real”, remarcó. El hecho de que haya empresas que no estén tributando lo que les corresponde, tiene un impacto económico importante y afecta la producción, porque el Fondo Especial del Tabaco se ve resentido. “No está ingresando a Misiones por año, en ese concepto, 500 millones de pesos. Nosotros, en dos años, nosotros perdimos más del 50 por ciento. Es preocupante”, insistió.

También el titular de APTM manifestó que en coincidencia con todo el sector, solicitaron a los legisladores nacionales vean la posibilidad, si es necesario, modificar y/o adecuar el Art 2 de la Ley 25465 de transferencia automática de los recursos del FET, un histórico reclamo de las provincias tabacaleras.

Por último, Olsson consideró que “fue una reunión muy buena, convocada por el diputado, Héctor Bárbaro, y donde notamos buena predisposición de los integrantes de la Comisión”.

Gentileza.- APTM Asociación Plantadores de Tabaco Misiones