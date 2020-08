Gustavo González: "El convenio de compra de luces Leds entre Municipios y la Provincia es muy poco transparente"

En la mañana del miércoles, Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa “Información al Límite” por L I Radio 99.1 Apóstoles al Diputado Provincial de la Unión Cívica Radical eldoradense, Gustavo González quien explicó el confuso caso del desplazamiento del asesor legal del Municipio de Eldorado por señalar el poco claro convenio entre los Municipios y la Provincia para la adquisición de luces Leds para alumbrado público, convenio que la ciudad de Apóstoles suscribió con aprobación del Honorable Concejo Deliberante (HCD) en el mes de Enero del 2020. "Estos convenios son muy poco transparentes, ya que la empresa polaca que produce las luces Leds vende cada farola a 22 mil pesos, y la Sociedad del Estado Parque Industrial de Posadas las compra y las vuelve a vender, pero a 44 mil pesos, donde el 80 por ciento absorbe la Provincia y el 20 por ciento los Municipios, pero el sobreprecio es escandaloso, muy por encima de una farola en el mercado", señalo el Legislador.

"Hay muchas cajas de la Provincia que disponen fondos millonarios sin control del Tribunal de Cuentas, como Agua de las Misiones, Multimedios, Parque de la Salud, Parque del Conocimiento, etc., dónde terminan muchos ex Intendentes en sus directorios como premio a su carrera política". "Esta semana se trató en la Legislatura misionera el Presupuesto Educativo con la exposición vía Zoom de Galarza y Sedoff dónde se observa un incremento mucho menor para el año que viene de lo Presupuestado este año, y ellos ponen hincapié en la innovación y la robótica, pero poco se habla de las condiciones edilicias de las escuelas y el magro salario de los docentes en Misiones que hasta hoy no son escuchados ni atendidos en sus reclamos," finalizó el Diputado de Eldorado.