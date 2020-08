Rolo Auto Prepulsado: “La mayoría de los Concejales entendieron la necesidad”, dijo Javier Safrán

En una entrevista radial, el sábado en L I Radio 99.1 Apóstoles en el Programa Blanco Sobre Negro del Periodista, Ricardo Roberto Alvez, el Secretario de Hacienda la Municipalidad de la ciudad de Apóstoles, el Economista, Javier Safrán, comentó, “llamó un poco la atención el accionar de la Concejal Prates".

"La mayoría de los Concejales entendieron la necesidad y los fundamentos que se les dio, obviamente tenemos otro criterio en cuanto a las necesidades”. "Porque de acuerdo a lo que los Concejales pidieron el Proyecto fue enviado de forma anticipada para que lo puedan estudiar, les acerqué cinco presupuestos de equipos a adquirir y el día martes me acerque a la reunión de Comisión explicándoles todos los fundamentos, en ese momento no hubo ningún reparo en lo presentado, estaban todos de acuerdo, les pareció muy bien, les consulte si tenían alguna duda o inquietud, estaban todos de acuerdo, por eso me llama la atención los comentarios realizados durante y después de la Sesión, bueno eso queda a criterio de porque cambio de opinión entre la Reunión de Comisión y la Sesión correspondiente".

Luego agregó, “El Municipio nunca contó con un equipo de estas características, siempre tuvo rolos empujados por tractores y no podían utilizar por el peso que tienen y era necesario adquirir uno de nuevas características, pues no se cuenta con rolo operativo que cuente con las características necesarias para el trabajo que tenemos que hacer, el rolo que se va adquirir es un rolo autopropulsado el cual es utilizado por varios municipios de la Provincia.

El proceso licitatorio lleva su tiempo, entre 30 a 45 días, y teniendo en cuenta la cuestión del dólar, si se realizaba de esta forma el Municipio tendría que pagar cerca de cien mil pesos más por ese rolo, pues no se sabe cuánto puede estar la cotización del dólar en 30 o 40 días y lo que eso implicaría en el aumento del costo del equipo.

"Les acerqué cinco presupuestos a los Concejales siendo el autorizado el más barato, hubieron diversas cuestiones que se fundamentaron para poder autorizar la compra del mismo: la cotización del dólar, la necesidad de urgencia en la reparación de caminos y evitar comprar a través de una licitación un vehículo que después no se pueda conseguir los repuestos”.

Para finalizar, “la mayoría de los Concejales entendieron la necesidad, entendieron los fundamentos que se les dio obviamente tenemos otro criterio en cuanto a las necesidades y esta es una de las prioridades que tiene el municipio, también hay que tener en cuenta que no era necesario pasar el pedido por el Honorable Concejo Deliberante, pues la Ley de Contabilidades le faculta al Municipio a realizar la compra directa realizando la fundamentación correspondiente, pero para hacerlo más transparente fue que realizó él envió al Concejo Deliberante para que todos los Concejales estén al tanto”.



Este equipamiento permite la realización de distintas tareas como ser; terminación de empedrados, compactación de tosca y obviamente todo lo relacionado con el arreglo mantenimientos de caminos terrados.

