De Angeli contra Cabandié: “Los productores no son responsables de las quemas”

Alfredo De Angeli disparó contra Juan Cabandié por sus declaraciones acerca de los incendios en las Islas del Delta de Paraná y aseguró que los productores agropecuarios “no tienen responsabilidad alguna” por esos hechos. El Senador Nacional aseguró que el Ministro de Ambiente “carece de información” y le recomendó que “trabaje en conjunto con su par de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra para que le explique algunas cuestiones”. “Los productores agropecuarios no tienen responsabilidad alguna, por el contrario son los más perjudicados. Transformar la zona en una reserva sin actividad no es la solución. De no haber ganadería, el pastizal sería aún mayor, y los incendios, más difíciles de controlar”. De Angeli consideró que “trabajar en una Argentina unida es fundamental” y pidió “dejar de confundir y atacar de manera sistemática a los sectores más productivos del país” dado que “son los que nos van a ayudar a salir adelante con más producción y empleo para todos los argentinos”.

