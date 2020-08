Agustina Prates: "No estoy de acuerdo de comprar un Rolo Auto Prepulsado de ocho millones por adquisición directa en Apóstoles en estos momentos habiendo otras prioridades"

En la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Apóstoles, cuatro Concejales aprobaron la compra de un Rolo Auto Prepulsado por parte de la Municipalidad por un valor del mercado de ocho millones bajo el sistema de "Compra Directa", sin licitación, por encontraste supuestamente en una Situación de Emergencia como lo establece la Ley de Contabilidad. En el programa radial de Juan Manuel Ortiz, "Información al Límite" que se emite por L I Radio 99.1 Apostoles, la Concejal por el "Vialismo", Prof. Agustina Prates, dijo que votó en contra a la propuesta de compra en esas condiciones presentadas por el oficialismo. "Personalmente pedí a mis pares para pasar a comisión el pedido de compra para llamar a licitación pública y hacer la adquisición más transparente para los vecinos, además creo que no es el momento de adquirir algo de ocho millones sabiendo por ejemplo que los empleados municipales vienen reclamando una mejora salarial". "No estoy de acuerdo de comprar un Rolo Auto Prepulsado de ocho millones por adquisición directa en Apóstoles en estos momentos habiendo otras prioridades", continuó diciendo la Edil. "Lamentablemente no tuve el acompañamiento de mis pares y el Municipio va a avanzar en la compra de esta máquina en una situación económica tan delicada como la que estamos viviendo, creo que se deberia utilizar ese dinero para otras prioridades como atender los barrios". Concluyó Prates.

Los Concejales; de la fuerza política, Activar (opositor), Juan Ahumada y Armando Ponce que llegó a la banca del HCD por el espacio político del ex Intendente, Mario Vialey acompañaron con sus votos positivos, respectivamente.