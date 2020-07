Luis Pastori: "No se puede estar cambiando la Corte Suprema en cada Gobierno, no somos serios"

En la fría mañana del miércoles 29 de julio, Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa "Información al Límite" que se emite por L I Radio 99.1 Apóstoles al Diputado Nacional de la Unión Cívica Radical - Juntos por el Cambio, Contador, Luis Mario Pastori para analizar la realidad Económica, Política y Social que vive la Argentina.

"El Proyecto de Ley para reformar la Justicia en este momento del país busca otros intereses, no mejorarla, el mismo Presidente había manifestado que estaba en contra de ampliar la Corte Suprema de su número actual". "No se puede estar cambiando la Corte Suprema en cada Gobierno, no somos serios"

"La moratoria impositiva se trataría el próximo viernes y mas allá que con modificaciones acompañamos, el artículo que beneficia a empresas con causas judiciales , como la de Cristóbal López, OIL lo rechazamos absolutamente porque eso busca impunidad", señalo Pastori.

"Respecto a la ampliación del Presupuesto y la modificación del IVA a la leche , en este contexto que vive la Argentina, con una pobreza que rondará el 50 por ciento de pobreza subir el impuesto al valor agregado a la leche común que consume la gran mayoría de la población es innecesario," finalizó el Legislador misionero.