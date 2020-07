Apóstoles: "La situación de los empleados municipales es muy difícil, muchos cobran menos que el salario mínimo, también reclamamos por traslados compulsivos", señaló Horacio Dumanski

El martes, luego de la asamblea con empleados municipales en el corralón de la Municipalidad de la ciudad de Apóstoles el referente gremial de ATE/CTA Zona Sur, Horacio Dumanski, en contacto telefónico, dialogó con Juan Manuel Ortiz en su programa "Información al Límite" que se emite por L I Radio 99.1 Apóstoles. A pesar del mal tiempo reinante a primeras horas del martes, se realizó una asamblea de empleados municipales del Apóstoles por recomposición salarial y condiciones de trabajo con miembros de la Comisión Directiva de ATE/CTA Zona Sur. Horacio Dumanski, explicó los alcances de la asamblea.

"Es muy difícil la situación laboral de los compañeros municipales, muchos de ellos de las categorías mas bajas cobran menos que un salario mínimo", afirmó Dumanski. "Nos reunimos con Concejales pero no con el Ejecutivo, ya que solo otorgó un aumento que realmente fue del 1,9 por ciento para los Municipales que resulta insignificante". "También reclamamos por traslados compulsivos dentro del Municipio y por las condiciones laborales y ropa de trabajo especialmente de los recolectores". "Si no hay solución a los planteos no descartamos endurecer el reclamo", concluyó el dirigente gremial en L I Radio 99.1 Apóstoles.