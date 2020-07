Claudia Neustad: "El sector Docente esta en una situación muy difícil y con mucha incertidumbre"

Así lo afirmó la referente de las Docentes Autoconvocados de l zona sur de la provincia de Misiones, Prof. Claudia Neustad en la mañana del jueves en L I Radio 99.1 Apóstoles. Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa "Información al Límite" a la Docente Claudia Neustadt para analizar la difícil situación que atraviesa el sector Docente en Misiones. "Hoy en día hay mucha incertidumbre en el sector Docente porque en el mes de Julio estaba previsto una reunión para tratar el tema salarial y hasta ahora no hay ninguna novedad y eso sumado a que el Bono de 1.200 pesos del Gobierno Nacional se termina éste mes y no se sabe si va a continuar", con preocupación señalo, Claudia. "El Gobierno habla de inversiones en las escuelas para agua potable y energía solar pero no conoce la realidad de la gran mayoría de los edificios escolares de la Provincia que no tienen ni porteros". "El salario de los docentes se compone de tantos ítems remunerativos y no remunerativos que pocos entienden lo que terminan cobrando y eso creo que es una decisión Política para confundir a los colegas". "Esperamos que el denominado Gobierno Educativo convoque a todos los sectores de la docencia y no sólo a los gremios afines que siempre están más del lado del Gobierno que de los Docentes". finalizó la referente.