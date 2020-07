Juntos por el Cambio apoyó la moratoria, pero propone mayores facilidades al contribuyente y límites al fisco

El Diputado Nacional, Luis Pastori fue uno de los oradores en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de moratoria oficial.

Límites al Ejecutivo para determinar pagos y porcentajes, extensión de plazos para el ingreso a la moratoria, y mejoras en las tasas de financiamiento, fueron algunas de las propuestas expuestas por el diputado misionero. Este martes la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, llevó adelante la reunión para tratar el proyecto de moratoria para el pago de impuestos impulsado desde el Poder Ejecutivo y el bloque oficialista. Desde el interbloque de Juntos por el Cambio, apoyaron de manera general la moratoria, aunque presentaron propuestas para garantizar mayores alivios al contribuyente, y establecer límites al Poder Ejecutivo a la hora de establecer porcentajes de cobro de deudas. El Diputado Nacional de Misiones, Luis Pastori, fue uno de los expositores de la jornada, y antes de realizar reformas al proyecto oficial, recordó la expresa oposición de Juntos por el Cambio a que el impuesto a los combustibles y a las apuestas, queden excluidos de la moratoria. Ambas medidas fueron relacionadas a intentos del oficialismo de favorecer a Cristóbal López y sus deudas impagas con la AFIP, por las cuales existe una causa judicial. Sobre la moratoria Pastori señaló “en buena hora toda moratoria, pero tenemos varias propuestas que agregar, para obtener un mejor proyecto que beneficie al contibuyente”.

Inclusión de personas humanas y de deudas con obras sociales, ampliación de la ventana de acceso, extensión del plazo para el pago de la primera cuota y del tiempo de la tasa fija de interés

Pastori propuso mejoras a la moratoria en cinco cuestiones: inclusión de personas humanas y de deudas con obras sociales, ampliación de la ventana de acceso, y extensión del plazo para el pago de primera cuota y del tiempo de duración de la tasa de interés. “Queremos que se incorpore expresamente la moratoria de bienes personales e impuesto a las ganancias a las personas humanas, no solo jurídicas, creemos que hay que poner en un pie de igualdad a ambas figuras. Además nos parece bien que se pueda incorporar a las deudas con obras sociales, es decir, agregar a la moratoria las deudas en aportes y contribuciones a las obras sociales.”

Sobre las restantes propuestas dijo “pretendemos ampliar la ventana temporal de acceso a la moratoria, ya que hasta que pase y se apruebe por las dos cámaras y que AFIP lo reglamente, el tiempo para adherirse es muy corto. Por eso nos parece oportuno, extender por un mes más la posibilidad de acceso a la misma y que los contribuyentes puedan ingresar a la moratoria hasta el 30 de Noviembre de este año y no hasta el 31 de Octubre. También pedimos que se establezca un plazo de 3 meses para el pago de la primera cuota de la moratoria, es decir que el plazo del primer pago, no sea hasta antes del 28 de febrero. Además proponemos, una modificación respecto al tiempo de duración de una tasa de interés fija para financiar el pago de la deuda. Es muy corto el tiempo hasta enero del 2021 para el establecimiento de una tasa fija del 2% mensual. Creemos que debería tener un margen mayor, hasta diciembre del 2021, y recién a partir de allí continuar con la tasa variable Badlar que es calculada por el Banco Central”.

Límites al Ejecutivo

Pastori hizo referencia a propuestas que limiten al poder del Ejecutivo, para definir topes y porcentajes de pagos de las deudas de impuestos. “Sugerimos un tope para el posible pago a cuenta que la AFIP pueda exigir a las Mipymes, monotributistas, y autónomos. Que dicho pago, no sea superior al 2% del total de la deuda consolidada, y en el caso de las grandes empresas, que no sea superior al 5% del total. Si no hacemos esto, estamos realizando una delegación legislativa a la AFIP para que establezca los porcentajes que debería establecer el Congreso”