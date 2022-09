La decisión, consensuada con la mayoría de los bloques parlamentarios, condena el ataque exige el esclarecimiento del hecho. El bloque de diputados del PRO se retiró del recinto tras la votación del texto, en una nueva muestra de las tensiones internas que atraviesa la coalición opositora Juntos por el Cambio. En tanto, el Frente de Izquierda se abstuvo.

La Cámara de Diputados repudió este sábado el ataque que sufrió el jueves a la noche la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exigió el "pronto y completo" esclarecimiento del hecho y la condena a los responsables, en el marco de una sesión especial en la que el pronunciamiento fue aprobado por amplia mayoría, tras ser consensuado con la mayoría de los bloques parlamentarios.

Por su parte, el bloque de diputados del PRO anunció que acompañaba el proyecto acordado pero se retiró del recinto tras la votación del texto, en una nueva muestra de las tensiones internas que atraviesa la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), ya que los diputados de la CC y del radicalismo permanecieron en el recinto.

En tanto, el Frente de Izquierda se abstuvo de votar el texto, por no estar de acuerdo con los cambios introducidos a último momento durante la reunión de Labor Parlamentaria.

El texto aprobado

La siguiente es la declaración textual de condena al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprobada este sádo por amplia mayoría en la Cámara de Diputados:

"La Honorable Cámara de Diputados de la Nación expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación Doctora Cristina Fernández de Kirchner.



Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la Señora Vicepresidenta y su familia.



Exigimos el pronto y completo esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia.

Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social."

Tras la votación, 13 oradores estaban anotados para exponer; entre ellos, el diputado de Libertad Avanza, Javier Milei, quien no había condenado hasta el momento el intento de asesinato contra la Vicepresidenta y en su discurso minimizó el ataque al calificarlo como "un hecho delicivo".

El texto que finalmente se aprobó en el recinto fue consensuado en la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión, en la que se resolvió condenar el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta, similar al debatido en el Senado.

A último momento, se cambió en el texto una referencia a los "discursos del odio" que quería introducir el oficialismo, y era rechazado por JxC.

En el marco del plenario, la diputada del Frente de Todos, Mónica Macha - presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja - sostuvo que "han usado argumentos para justificar el ataque a Cristina que conservan la misma lógica de aquellos que justifican la violencia contra las mujeres".

Martínez: "Las cosas no van a ser iguales después de lo que le pasó a Cristina"

El jefe de bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Germán Martínez, aseguró que el hecho "tiene una gravedad tan importante que la respuesta institucional de uno de los poderes del Estado tenía que tener la misma proporción, la misma dimensión de la gravedad de los acontecimientos y eso es lo que venimos a hacer".

Germán Martínez - "No estamos en presencia de un hecho policial, estamos en presencia de un hecho político"







Tras agradecer a todos "los que contribuyeron para que la cámara pueda manifestarse con la contundencia que se manifestó", el diputado nacional por Santa Fe aseveró que "no estamos en presencia de un hecho policial, estamos en presencia de un hecho político, es más, alguien podría decir que estamos en presencia de un acontecimiento político que irrumpe con tal nivel de magnitud que las cosas no son iguales. Me parece que las cosas no van a ser iguales después de lo que le pasó a Cristina".

Martínez consideró, además, que "en algún lugar el consenso alcanzado hoy tiene que iniciarse un proceso que nos permita darle sistematicidad al análisis, que la política se haga cargo positivamente de lo que pasó" y sostuvo que la cámara baja tiene "una herramienta fundamental que son las leyes, ojalá se pueda abrir un debate sobre las cosas que pasaron para que esto no pase nunca más".

"No le tenemos que tener miedo al debate político en este recinto, incluso al discurso político cuando pasan las cosas que pasaron. ¿Qué ámbito más propicio para expresarnos tenemos que este recinto?", se preguntó Martínez y señaló que "no hubiera sido lo mismo un comunicado, una foto en una escalera, una mención en redes sociales".

Asimismo, afirmó que "estamos en el lugar que tenemos que estar, en este recinto, diciendo lo que tenemos que decir", al hacer referencia a los discursos de odio, que "llamativamente pedían algunos que no fueran parte: nos tenemos que hacer cargo de eso también. Las cosas no suceden porque sí, los discursos de odio fueron potenciados en este tiempo".

Germán Martínez - "No le tenemos que tener miedo al debate político en este recinto, incluso al discurso político cuando pasan las cosas que pasaron. ¿Qué ámbito más propicio para expresarnos tenemos que este recinto?"





En ese sentido, Martínez dijo que "el odio se expresó sobre lo que fue la dictadura, lo sufrió también (Raúl) Alfonsín" y se preguntó: "¿Alguien tiene dudas de que hoy hay discursos de odio contra Cristina?", y señaló que "el mundo discute los discursos de odio, ¿nos vamos a hacer los distraídos?".

Martínez concluyó su discurso con "algo que ella nos enseñó", en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, y señaló que: "El amor siempre vence al odio".

Bregman: "Estamos acá para condenar el atentado



Desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Miryam Bregman, en tanto, dijo estar en el recinto "para condenar el atentado sufrió Cristina Fernández de Kirchner y exigir su inmediato esclarecimiento y por eso fuimos una de las primeras fuerzas políticas que salimos a condenarlos sin especulación".

"Nosotros nos encontramos siempre en la calle contra el ajuste del Gobierno pero hay opositores de la centroderecha que aún a 36 horas no repudiaron el atentado como Patricia Bullrich ni tampoco lo hizo Javier Milei, que no lo condenó y lo compara con otros muertos", aseveró Bregman.

El bloque PRO votó la resolución y abandonó el recinto



El bloque PRO de la Cámara de Diputados votó la resolución por la que se repudió el atentado contra la vicepresidenta e inmediatamente después se retiró por entender que "no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito”, en el marco de la sesión especial.

“En nombre del bloque del frente del PRO, junto al resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Es por ello que luego de votar la resolución, y habiéndose cumplido el motivo de la convocatoria, nos retiraremos del recinto”, explicó el titular del bloque, Cristian Ritondo ante de retirarse.

Cristian Ritondo -"No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más dicciones y asignar culpables"





En ese sentido, agregó: “Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar".

"No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más dicciones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, poder judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas. Esperamos que este discurso no se replique de ahora en adelante”, completó, al anticipar los argumentos que minutos después expresara en una conferencia de prensa desarrollada en el Salón de los Pasos Perdidos.

El PRO ya se había diferenciado de sus socios de Juntos por el Cambio al esperar que se formara el quórum para bajar al recinto.

Negri: "La democracia es incompatible con la violencia"



El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, aseguró que el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "desafía a las instituciones y las personas", y aseveró que "venimos a defender la democracia" porque "la democracia es incompatible con la violencia", al hablar en el cierre del debate.

En su discurso, el legislador de la UCR y uno de los referentes de Juntos por el Cambio señaló que "nuestra voz no va hacia el silencio", expresiones que marcaron una profunda diferencia con la postura mantenida por los legisladores del PRO, que no dieron quórum.

"El atentado a la Vicepresidenta ha sido un hecho que desafía la vida de las instituciones y de las personas, por eso estamos presentes, dispuestos a ayudar"

Mario Negri

"Venimos a defender la democracia. La democracia es incompatible con la violencia y con el pensamiento único, venga de donde venga", agregó Negri.

En esa línea destacó que "el atentado a la Vicepresidenta ha sido un hecho que desafía la vida de las instituciones y de las personas, por eso estamos presentes, dispuestos a ayudar" y manifestó que por eso "venimos también a exigir, y exigimos, como todos los argentinos de bien, el rápido esclarecimiento de lo ocurrido".

Asimismo, recordó que el expresidente "Raúl Alfonsín fue víctima de ataques contra su vida con bombas y con una bala que no se disparó tras ser gatillada, como ha ocurrido ahora" y señaló que "Alfonsín tuvo la estatura como Presidente como para no desparramar culpas sobre sus adversarios".

Para Milei y Espert, fue un "hecho policial y delictivo"



Los diputados Javier Milei (La Libertad Avanzar) y José Luis Espert (Avanza Libertad) se refirieron al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como un hecho "delictivo" y "policial", en el marco de la sesión especial en Diputados.

“No entiendo por qué la Cámara de Diputados se encuentra sesionando un sábado para tratar un hecho de índole policial y que tiene que ser dilucidado por la Justicia”, dijo Espert en su discurso ante sus pares.

Javier Milei - "La política utilizó de manera miserable un hecho delictivo para armar un rédito político"





En tanto, Milei afirmó que "la política utilizó de manera miserable un hecho delictivo para armar un rédito político" y dijo que fue "dantesco declarar un feriado", tal como dispuso el presidente Alberto Fernández para facilitar la movilización a la Plaza de Mayo.

"Queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia y queremos señalar nuestra vocación republicana y que la Justicia pueda trabajar de manera libre", dijo el diputado.

"Repudio a la violencia pero no aceptamos el circo dantesco de la política", dijo Milei quien se retiró del recinto tras brindar su discurso, al grito de "¡Casta, casta!", dirigido a los diputados oficialistas.

La sesión, que se desarrolló tras las multitudinarias manifestaciones que se registraron el viernes en Plaza de Mayo y otros puntos del país, marca el debut de Cecilia Moreau como presidenta del cuerpo, en reemplazo de Sergio Massa, que asumió al frente del Ministerio de Economía.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, afirmó que "nunca" pensó que la sesión de la Cámara baja en la que se repudió el ataque a la vicepresidenta fuera "la primer sesión" que le tocase presidir como titular del cuerpo.

"La verdad que nunca pensé que esta iba a ser la primera sesión que me tocase presidir, habiendo nacido en democracia", dijo Cecilia Moreau, flamante presidenta del cuerpo, al inicio de la sesión, en la que la Cámara baja manifestó por amplia mayoría su "enérgico repudio" al intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.

4 de Septiembre de 2022