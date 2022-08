El Presidente expresó que "ha habido una enorme tergiversación" de sus declaraciones en una entrevista con el canal Todo Noticias sobre una comparación entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani.

El presidente Alberto Fernández dijo este jueves que en su Gobierno "no amenazamos ni perseguimos ni operamos sobre fiscales ni jueces" y agregó - al brindar una entrevista a El Destape radio - que "nadie tiene que sentirse en riesgo".

Fernández expresó que "ha habido una enorme tergiversación" de sus declaraciones la noche del miércoles en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN) sobre una comparación entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani.

"Lo que siento es que ha habido una enorme tergiversación de lo que dije. La frase aislada fue parte de una pregunta que me sorprendió. No tengo ningún temor de que pueda pasar eso", dijo.

Fernández afirmó que el fiscal Diego Luciani "tiene que estar tranquilo y no debería tener ningún temor" en relación a su seguridad personal, y destacó que el funcionario judicial "sabe que no recibió nunca ningún llamado ni presión" de parte del Gobierno nacional, en el marco de la causa Vialidad.

"El fiscal Luciani tiene que estar tranquilo, porque el sabe mejor que yo que nunca recibió ningún llamado del Gobierno nacional, ni presión de nuestra parte, ningún espía lo fue a visitar, ni tampoco existirá algo así. No debería tener ningún temor", dijo el mandatario y agregó: "Mientras yo siga en el Gobierno nunca vamos a hacer operaciones con la justicia. Ningún juez, ni ningún fiscal debe temer por su integridad".

El Presidente insistió que la causa Vialidad contra la Vicepresidenta es "disparatada" y consideró que "hay 15 escalones en el medio" de las decisiones que se toman para adjudicar obras públicas.

"La causa contra Cristina es disparatada. Lo dije también cuando no hablaba con ella. No tengan duda que Cristina no tenía la menor idea de cómo se certificaban la obras. Hay 15 escalones en el medio", dijo el mandatario.

"No tengo dudas que desde 2015 se montó un esquema de persecución contra Cristina"

Fernández dijo que la coalición opositora Juntos por el Cambio "no quiere que cambie esta Justicia, porque le sirve a ellos", y sostuvo que "si esta Justicia le es útil a un espacio político, es a Cambiemos".

"Leí que por lo que dije de Nisman (que) me van a denunciar por instigación al suicidio. No lo puedo creer eso, justamente dije todo lo contrario", dijo el mandatario.

Además, aseguró no tener "dudas" de que desde 2005 "se montó un esquema de persecución" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y sostuvo que "nunca" invitó a "ningún juez a jugar al fútbol o a almorzar".

"No tengo dudas que desde 2015 se montó un esquema de persecución contra Cristina", dijo el Presidente y agregó: "Nunca en mi vida llamé a uno de esos jueces, nunca en mi vida los invité a jugar al fútbol o paddle. Las formas pesan. (El fiscal Diego) Luciani no podía no saber que estaba jugando al fútbol en la cancha de (Mauricio) Macri".

