El Directorio de la entidad había puesto su dimisión a disposición del Presidente, y el jefe de Estado debía decidir quiénes podría sostener su puesto.

El presidente, Alberto Fernández, aceptó el martes la renuncia de Claudio Lozano como titular del Banco Nación, después de que el Directorio de la entidad pusiera su dimisión a disposición del jefe Estado, la llegada de Silvina Batakis como presidenta de la institución.

Los cambios en el banco se producen como un efecto colateral a las modificaciones en el Ministerio de Economía, luego de que Batakis debiera abandonar la conducción de esa cartera para dejarle el camino libre a Sergio Massa, que se convirtió en superministro.

En las últimas horas, trascendió un posible cortocircuito al interior del Banco Nación, que deja entrever que la salida de Lozano fue conflictiva. En concreto, Batakis le puso "Me gusta" a una publicación de Twitter que, con humor, reflejaba las discrepancias.

Lozano, crítico del Gobierno

Aunque Lozano forma parte del Frente de Todos, de forma pública manifestó sus críticas al Gobierno en varias oportunidades.

De hecho, cuestionó los primeros anuncios de Massa: "El resultado es un intento de plan de ajuste y estabilización que en la práctica es una gran paritaria con el sector empresarial más concentrado y los acreedores. Tiene como base el mantenimiento de las metas del acuerdo con el Fondo y una profundización del ajuste fiscal. El ajuste fiscal tiene las tarifas como tema clave".

Así, cuando presentaba su renuncia, el dirigente de Unidad Popular decía: "Yo no estoy atornillado al cargo ni nada que se le parezca. Si el Presidente considera que me tengo que ir, con que me lo pida, alcanza. Esto nunca ocurrió".

El resto del Directorio está conformado por Ángel Mercado, Cecilia Fernández Bugna, Federico Sánchez, Guillermo Wierzba, Martín Ferré, Julia Strada, Raúl Garré y Carlos Caserio.

10 de Agosto de 2022