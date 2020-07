Walter Molina: "Los oficialismos deben convocar a todos los sectores para salir de esta difícil situación que estamos viviendo"

Así lo señaló Walter Molina, Diputado Provincial (M.C.) y Vice Presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones en L I Radio 99.1 Apóstoles. En la fresca mañana el miércoles 15 de Julio, Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa "Información al Límite" al Dirigente del Radicaliusmo, Walter Chiquitín Molina para analizar la realidad Nacional, Provincial y Local.

"Creo que es una situación muy difícil la que estamos pasando con la pandemia para que los ejecutivos crean que solos pueden solucionar los problemas de la Argentina, Misiones y Apóstoles por eso es necesario que convoquen a todos los sectores politicos y sociales para lograr acuerdos" "Los ejecutivos cayeron en las prácticas de cerrarse en si mismos y no escuchar a los diferentes sectores que tienen otras miradas, por ahí entre todos se plantean Proyectos y propuestas superadoras para salir de esta crisis sanitaria y económica", afirmó Molina.

"En el ámbito local creo que la Gestión de María Eugenia todavía no despegó, cambiar nombres de funcionarios no hace a mejorar la Gestión como por ejemplo el semáforo de Belgrano y Zubrysky hace meses no funciona y nadie ve", Finalizó el Dirigente Radical.