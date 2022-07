La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que se extendió hasta el 31 de Julio la inscripción para los subsidios de luz y gas.

A raíz de que una gran cantidad de beneficiarios y beneficiarias no llegaron a completar el formulario online en el tiempo determinado, se extendió la inscripción a los subsidios de luz y gas. Entonces, para el caso de quienes no lograron inscribirse de forma online, ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio sin importar la terminación de tu DNI en argentina.gob.ar/subsidios o en la aplicación Mi Argentina. Para los y las beneficiarias que no tengan celular, computadora o acceso a Internet, podrán sacar un turno para realizar el trámite presencialmente en las oficinas de ANSES.

En forma de remarcar la importancia del turno, Mario “Pichi” Esper, Jefe de la UDAI Posadas de ANSES explicó que “el turno es de suma importancia, no solo para poder atender en tiempo y forma a quienes lo necesiten, sinó que para poder comprender la cantidad de personas que no han podido tener acceso al formulario online”.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Todas las personas que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares, incluidos las y los titulares de una jubilación, pensión; titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo para Protección Social Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener ingresos mensuales netos menores a 3,5 canastas básicas (348.869 pesos)

Contar con menos de 3 vehículos con antigüedad menor a 5 años.

Poseer menos de 3 inmuebles.

No tener una embarcación, una aeronave de lujo o no ser titular de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

28 de Julio de 2022