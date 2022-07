El ex Presidente era investigado por espionaje a los familiares de las víctimas a través de fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos e infiltraciones en marchas.

Dirigentes del PRO celebraron el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por la que era investigado por supuesto espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan a través de fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos e infiltraciones en marchas. La noticia se conoció este viernes, a raíz de una decisión de la Cámara Federal que revocó el procesamiento dictado en el juzgado federal de Dolores a fin del año pasado.

En un fallo, al que accedió Infobae, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvieron que las diligencias guardaban relación con la seguridad del entonces presidente y descartaron la hipótesis que había llegado desde Dolores diciendo que se trató de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública. El fallo implicó también el sobreseimiento para los ex directores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y un grupo de ocho funcionarios y agentes de la base AFI de Mar del Plata.

En ese sentido, Patricia Bullrich - presidenta del PRO - apuntó contra el kirchnerismo: “Se cae el relato. Se impone la verdad. También el juez Rafecas desestimó la acusación de espionaje a los familiares de Santiago Maldonado”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recordó su publicación en octubre de 2021 y agregó: “Quedó demostrado. Sigue habiendo lugar para la verdad en la Argentina. A los héroes del ARA San Juan, honor y respeto, y nunca utilización política”.

“Otra operación que se cae. Duele que hayan utilizado a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan entre tanto dolor. Mi abrazo a ellos y mi apoyo a Mauricio Macri”, agregó María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense.

“Se cae otra causa inventada por el kirchnerismo. Los héroes del ARA San Juan merecen respeto y memoria. La Argentina sólo sale adelante con instituciones fuertes y justicia independiente”, expresó Diego Santilli en sus redes sociales.

En esa misma línea Rogelio Frigerio agregó: “No hay más espacio para las mentiras en Argentina. Las familias y héroes del ARA San Juan merecen respeto y memoria”.

También se sumó el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro: “Quedó demostrado cómo la política usó el dolor de los familiares del ARA San Juan para armar una causa. La mayoría de los argentinos queremos un país más sano, con una democracia en la que triunfe la división de poderes y una Justicia independiente. Abrazo grande”.

El propio Macri se expresó en sus redes, al conocer la noticia de haber sido sobreseído, y dijo: “Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”.

La Cámara Federal entendió que el caso no podía considerarse directamente delito. Llorens, Bertuzzi y Bruglia sostuvieron que “la evidencia reunida permite tener por corroborado” que las tareas de la AFI estuvieron avaladas “en el marco de sus atribuciones, siendo que la potencial existencia de un riesgo contra la seguridad del Presidente es un objeto específico de la inteligencia nacional”. Pero además el fallo aseguró que “se advierte a simple vista” que los informes elaborados fueron “observaciones de campo absolutamente superficiales, que en ningún momento afectaron la vida privada de particulares”.

Las defensas buscaban revocar las decisiones tomadas en Dolores. Las querellas reclamaban que se confirmara el procesamiento. El fiscal ante la Cámara Federal José Agüero Iturbe opinó que debía anularse el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri frente a irregularidades que, entendía, se cometieron en el juzgado de Dolores a cargo de Martín Bava. Promovía llamar al ex jefe de Estado a una nueva indagatoria, tal como detalló Infobae a inicios de Mayo. Esa opinión le valió un pedido de las querellas para apartarlo porque decían que la fiscalía estaba jugando para el ex mandatario. El planteo fue rechazado. A partir de ese momento, los jueces quedaron en condiciones de pronunciarse.

Fuente.- https://www.infobae.com

16 de Julio de 2022