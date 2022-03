Richard Arnaldo C., de 45 años, fue detenido nuevamente esta mañana por el personal de la Dirección Homicidios y de la Comisaría de la localidad misionera de San José dependiente de la Unidad Regional VII Apóstoles, tras un pedido del Dr. Miguel Ángel Faria, Juez de Instrucción N° 4 de la ciudad de Apóstoles que lleva la causa. La detención se produjo pasadas las 11,00 horas de la mañana de este miércoles, en el Km. 34 de la Ruta Nacional N° 105, cuando el sindicado salía de un aserradero donde trabaja. C., había recuperado la libertad el 11 de Marzo del 2021 por falta de mérito. El detenido fue alojado en la comisaría jurisdiccional, a disposición del magistrado que entiende la causa. Por el momento, no se conocen más detalles de esta nueva medida.

9 de Marzo de 2022