Hoy, pasadas las 0,30 horas los efectivos de la Comisaría de la ciudad de apóstoles, en la intersección de la Ruta Provincial N° 1 y calle Belgrano, incautaron una motocicleta y demoraron a un menor que se encontraba trasladando el rodado y no pudo justificar su procedencia. Los uniformados efectuaban recorridas de prevención en el Operativo de Nocturnidad, cuando en cierto momento lograron ver a un individuo empujando una motocicleta que no poseía chapa de patente, por ello, se acercaron y le solicitaron las documentaciones, y el menor no pudo justificar su procedencia. Finalmente, la motocicleta quedó secuestrada y depositada en sede policial, en cambio el menor, luego de los trámites correspondientes fue entregado a sus progenitores para guarda y cuidado.

20 de Enero de 2022