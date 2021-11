El suceso fatal se registró esta tarde, en el cause del Arroyo Tuichá en el Municipio misionero de Oberá, donde un menor identificado como Nicolás F., de 12 años falleció tras ahogarse en el mencionado afluente. Las causas del trágico desenlace son materia de investigación. Según se pudo establecer, un grupo de niños jugaba en lugar y Nicolás no salió a la superficie. En el lugar llegaron primeramente los efectivos policiales afectados al operativo fútbol, en el Polideportivo Ian Barney quienes fueron alertados por los menores, pero pese a los reiterados intentos, no lograron reanimarlo. Allí trabajaron los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera, Médico de turno y la Policía Científica. Por disposición del Juzgado de Instrucción 1 el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

29 de Noviembre de 2021