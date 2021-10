En horas de la mañana de este sábado personal Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de la Unidad Penal (UP) II de Oberá, logró frustrar el intento de una mujer de hacer ingresar droga para el interno Héctor Damián A. Todo ocurrió en circunstancias en que la ciudadana Rosana C., tía del interno, pretendió burlar el control penitenciario, camuflando marihuana dentro de huevos; ante las características sospechosas de un maple, personal capacitado para tal fin, procedió a realizar un control minucioso, lo que permitió descubrir el verdadero contenido de los huevos. En el procedimiento de rutina, se informa de la novedad a la Fiscalía Federal, donde ordenan, que se haga presente en la UP, personal de División Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia de Misiones, quienes constatan que efectivamente se trataba de 25,9 gramos de marihuana. El Juzgado interviniente, dictamina que la ciudadana quede supeditada a la causa y la Dirección Drogas Peligrosas, secuestre la sustancia. El interno en cuestión se encuentra imputado por el delito Abuso Sexual.

Gentileza.- Rosanna Ibarrola SPP

30 de Octubre de 2021