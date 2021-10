No se registraron heridos y los tripulantes fueron rescatados por efectivos de Prefectura Naval. Este sábado, un barco remolcador resultó embestido por un buque tanque en el puerto de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires) y se hundió. Según detalla La Nación, la nave hundida estaba asistiendo a la otra para que atracara en el lugar. El incidente se dio entre el remolcador RUA II y el buque tanque de combustible “Punta Médanos”. Aunque aún no se conocen los detalles del hecho, el medio Infobae detalló que uno de los tripulantes del remolque habría declarado ante Prefectura que hubo problemas en una de las patas giratorias de la hélice. El inconvenientes provocó que el barco se atravesara y fuera impactado por gran buque al no poder detener su inercia. Ante el impacto, y posterior hundimiento del RUA II, la Prefectura dispuso al buque Guardacostas GC 129 Lago Colhué para asistir a la tripulación. Los efectivos lograron realizar una evacuación completa y segura de la nave.

Afortunadamente, ninguna de las personas rescatadas registró heridas. Como autoridad, Prefectura activó el Plan de Lucha Contra la Contaminación (Planacon), por medio del cual, autoridades públicas y privadas que se vean alcanzadas por el incidente deben seguir una serie de procedimientos para frenar y prevenir una posible contaminación por derrame de hidrocarburos en la zona del choque. Se espera que en las próximas horas, la Prefectura emita un comunicado con mayor información sobre lo sucedido en el puerto de La Plata.

Ante el hecho, interviene la junta de accidentes marítimos del Ministerio de Transportes de la Nación.



El barco RUA II tiene 33,28 metros de eslora y una potencia de máquinas de 3200 HP. Se hundió a poca profundidad, a la altura de Isla Santiago, y quedó fuera del canal de acceso. Esta punto en particular permite que la nave hundida no represente un obstáculo para el ingreso y egreso del Puerto.

17 de Octubre de 2021