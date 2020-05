Diversos operativos en la jurisdicción del Comando de Región VI de Gendarmería Nacional

Iniciando con las intensas actividades operativas del fin de semana último, desde el viernes 8 al día de hoy - miércoles 13 de Mayo -, ha dejado como saldo positivo en todo el territorio de la provincia de Misiones numerosos procedimientos, donde se destaca la millonaria incautación de mercadería, en el rubro cigarrillos de origen extranjero sin el aval aduanero, arrojando un “avaluó” de cuatro millones quinientos setenta y tres mil quinientos sesenta y uno pesos.

Iniciando con las Acciones Operacionales el; A. Escuadrón 11 “San Ignacio” de Gendarmería Nacional, comienza dando un duro golpe en distintos puntos de su zona de influencia al contrabando, de cigarrillos extranjeros, resultando de esto la incautación de dos mil doscientos cincuenta cartones y mil trecientos sesenta paquetes de cigarrillos con un avaluó de tres millones seis mil novecientos noventa y seis pesos. B. Escuadrón 13 “Iguazú” de Gendarmería Nacional, en su actividad operativa también logrando incautar ciento cincuenta cartones de cigarrillos que carecían del aval aduanero, con un avaluó de doscientos veinte mil treinta y tres pesos. C. Escuadrón 10 “Eldorado” de Gendarmería Nacional, realizando actividades operativas en su jurisdicción, logro incautar un total de ciento once cartones y cuatro cajas de cigarrillos extranjero, sin su aval aduanero, con un avaluó de trescientos treinta y nueve mil treinta y dos pesos D. Escuadrón 9 “Oberá” en su zona de responsabilidad, este fin de semana último llevo a cabo numerosos operativos, arrojando como resultado de los mismos la incautación de trescientos dos cajas, de cigarrillos de origen extranjero, con un avaluó de pesos un millón siete mil quinientos pesos

2. Narcotráfico

A. Durante un Control de Ruta llevado a cabo por el Personal del Escuadrón 9 “Obera” en últimas horas del día 11 de mayo, se observa que un vehículo de color gris que evade al mismo, los efectivos comienzan una persecución controlada del rodado con balizas encendidas, sirenas y voz de alto por medio de alta voz en nombre de la Institución, por alrededor de unos novecientos metros.

Al ingresar a un camino secundario el conductor abandona el vehículo en cuestión, hallándose en el interior, dos mochilas y dentro de estas, varios paquetes envueltos en papel de aluminio, se desplego un dispositivo de rastrillaje para dar con el conductor lo cual no se pudo lograr.

En presencia de Testigos se procedió a la apertura de los paquetes los cuales ascendieron a un total de veinte, donde por medio de las pruebas de campo realizadas a estos, los resultados dieron como positivo para “Cannabis Sativa” (marihuana), con un peso total de dieciocho con doscientos ochenta y cinco kilogramos con un avaluó de pesos de dos millones noventa y cuatro mil cuatrocientos setenta y tres con sesenta Y UNO pesos

La Fiscalía Federal de la ciudad de Oberá orienta el secuestro del estupefaciente y del vehículo como así también todo elementó de prueba para la causa.

B. Efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” de Gendarmería Nacional, realizaban patrullaje en su zona de responsabilidad, donde se produjo un hallazgo, en cercanías de un trillo que se dirige a una zona monte, de una bolsa de color blanca tipo arpillera y UN (1) bolso de mano, descubriendo en su interior veintitrés panes símil marihuana; En presencia de testigos se procedió a requisar los bultos que contenían sustancia vegetal, la misma fue sometida a “Narco Test, dando como resultado Positivo (+), para marihuana, con un peso total de catorce con doscientos treinta y ocho kilogramos y un avaluó de pesos un millón seiscientos setenta y seis mil noventa y siete pesos, los magistrados intervinientes en la causa son Fiscalía Federal y Juez Federal ambos de Eldorado.

Avaluó total de procedimientos contra el narcotráfico es de tres millones setecientos setenta mil quinientos setenta con sesenta y uno pesos

3. Portación y trasporte ilegal de armas de fuego

Aplicación a la Ley 20.429 (armas y explosivos):

A. Actividades realizadas por el Escuadrón 47 “Ituzaingó” y 7 “Paso De Los Libres”.

El Escuadrón 7 Paso De Los Libres “Cabo Misael Pereyra” de Gendarmería Nacional, incauta armas de fuego.

Este fin de semana, en oportunidad que efectuaban una patrulla de seguridad vial al momento del control físico y documentológico, de un vehículo marca Ford, modelo f100; se detectó, en el interior de la cabina del rodado, detrás del asiento, un (1) arma de fuego tipo carabina calibre 22 largo, quien no poseía documentación que avale la tenencia legal del armamento mencionado.

En horas más tarde, el mismo personal al controlar de forma física y documentológica a un vehículo, marca Chevrolet, modelo LAV, misma modalidad que en el procedimiento anterior, detectaron en la cabina del rodado, detrás del asiento un (1) arma de fuego tipo pistola calibre 22, no contaba con la documentación que avala su legal tenencia.

Se procede al secuestro de las armas labrándose las Actas de Actuación pertinentes al encontrarse en ambos casos, en infracción a la ley 20.429 art. 189 bis.

Intervino en los hechos el Juzgado de Instrucción de CURUZÚ CUATIÁ, con conocimiento de la Fiscalía Rural de la ciudad de Mercedes.

B. Cabe destacar que el Escuadrón 57 “Santo Tome” incauta también armas de fuego,

durante el fin de semana, cuando se encontraba realizando controles en su zona de responsabilidad procedió al control físico y documentológico de un vehículo marca Nissan, modelo Frontier, al momento del control se observa a prima facie bajo el asiento del acompañante una carabina calibre 22 marca Winchester, y una carabina calibre 22, marca Súper Diana, asimismo se observó en el piso del rodado, del lado del acompañante una riñonera que en el interior contenía un revolver marca Taurus de fabricación Brasileña, calibre 38, como así también una importante cantidad y variedad de municiones para armas largas.

La totalidad de estas no contaban con documentación correspondiente de las mismas; Asimismo se observó en la parte de la caja del rodado dos animales silvestres (especie chancho), se procede a tomar contacto con Fiscalía de Instrucción de Paso De Los Libres, quien oriento se labren las actuaciones de rigor y se proceda al secuestro de las armas, municiones de diferentes modelos y marcas, secuestro del rodado, Identificación del Conductor y acompañantes y se proceda a la detención de los mismos.

c. Integrantes del Escuadrón 10 “Eldorado” de Gendarmería Nacional, en circunstancia que el personal se encontraba realizando patrullaje observan que se aproximan dos (2) motovehículos, quienes, al ver al personal de la fuerza, detienen la marcha de los rodados arrojando un bolso y una mochila, emprendiendo la huida. Se realiza rastrillaje sin obtener resultados, del control efectuado sobre elementos arrojados; resulta que contenían ropa y cerca de los rodados abandonados, se encontró un arma de fuego, tipo pistola aire comprimido modificada a calibre 22.

4. Actuaciones policiales

A. Falsificación documento público.

El personal del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, en cumplimiento a lo establecido en el decreto presidencial 297/20 en lo que refiere al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO),

procedió a la verificación de la documentación de un vehículo marca Toyota modelo Hilux 4x2, quien transportaba en la caja de carga de la camioneta, un motovehiculo marca Yamaha, modelo xtz 250, y al controlar la documentación del vehículo transportado se percataron de anomalías en la cedula de identificación del automotor, ante esto se solicitó el apoyo del personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad para corroborar la cedula de identificación, arrojando dicho examen que la misma era apócrifa, además de que la motocicleta presentaba la identificación del cuadro y chapa patente alterada.

Se dio intervención al Juzgado Federal de Corrientes, quien dispuso se proceda al secuestro del rodado y se inicie la Instrucción Sumarial Judicial, continuando el conductor en libertad supeditado a ulteriores trámites de la causa.

En diferente orden de cosas, se destaca el accionar de efectivos del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen”, donde el día 08 de mayo en San Pedro, al realizar el control del motovehiculo se constató que la numeración del cuadro poseía signos de adulteración. Se procedió al secuestro del mismo y al conductor se labró acta por infracción al DNU 297/20, por no poseer autorización para circular y el día 10 de Mayo en horas de la tarde en un control, al verificar documentación de motovehiculo y el dominio del mismo y al notar que no correspondía, con la que se encontraba puesta, por sustituirla se puso en conocimiento al juzgado interviniente ordenando el secuestro de la misma, ya que esta no poseía autorización de circular, se realizó las actuaciones de rigor por dicha infracción.

