Se trata de dos jóvenes de 19 y 26 años, quienes en las últimas horas en el marco de los operativos en zonas rurales, fueron detenidos en el Barrio Inundados y en el Paraje May Bau en el Municipio misionero de 25 de Mayo, por estar involucrados en el robo de animales porcinos. Asimismo, se secuestró una motocicleta utilizada para el ilícito. La investigación de lo ocurrido inició luego del relato de un colono, quien manifestó que el pasado mes de mayo entraron a su propiedad ubicada en el Paraje El Saltiño y le sustrajeron dos cerdos que tenía en su corral y otro fue faenado, pero debido al gran peso del animal no pudieron transportarlo. A través de averiguaciones realizadas con vecinos del lugar, se estableció que uno de los implicados se encontraba en el barrio Inundados sobre la Ruta Provincial N° 2. Por esta razón, efectivos de la Comisaría local se trasladaron hasta ese sitio donde detuvieron al hombre de 26 años. Finalmente, en el Paraje May Bau arrestaron al segundo acusado y secuestraron una motocicleta Motomel de 150 utilizada en el hecho. Los detenidos fueron alojados en sede policial y puestos a disposición de la Justicia.

15 de Junio de 2021