En la noche del viernes para amanecer sábado, efectivos de la Comisaría Seccional 1ra., de la ciudad de Leandro N. Alem, clausuraron un bar de la calle El Ceibo, por no contar con habilitación y protocolo sanitatio, por lo que intervino el Juzgado de Faltas que ordenó el cierre del establecimiento. Asimismo, en el Barrio Cámpora de la localidad sobre la Ruta 225, esta mañana un torneo de fútbol fue suspendido por no respetar el protocolo sanitario. Otro procedimiento tuvo lugar esta madrugada en un domicilio de la calle Japón entre Trípoli y Amalia Vera de la ciuidad de Posadas, donde el personal de la Comisaría Seccional 17ma., labró acta de infracción por violación al DNU en una fiesta no autorizada con más de 80 infractores, interviniendo el Juzgado Federal local. En el municipio de al ciudad de Apóstoles en un camping ubicado a unos cuatro kilómetros del casco urbano, se desactivó una fiesta de la que participaban aproximadamente 100 personas. La Justicia Federal ordenó se instruyan actuaciones y se notifique la violación del DNU al organizador.

14 de Junio de 2021