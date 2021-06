La carga fue ingresada desde la República del Paraguay por un paso no habilitado. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina incautaron un cargamento de celulares ilegales valuados en más de dos millones de pesos, en un procedimiento realizado en la ciudad misionera de Puerto Iguazú. El secuestro fue resultado de tareas de vigilancia que realizaba el personal en la zona del Paraje Guayabal (kilómetro 1924 del Río Paraná), en donde se detectó a una persona salir de la ribera y subirse a un auto en actitud sospechosa. La patrulla inició una persecución durante un trayecto de 1000 metros, hasta que el vehículo se detuvo y un hombre descendió cargando dos bultos. En ese momento el personal lo interceptó para identificarlo, y se constató que trasladaba un cargamento de mercadería ilegal. Se trata de 400 equipos de telefonía móvil y accesorios que fueron ingresados al país por un paso no habilitado, con un valor de mercado que supera los 2.000.000 de pesos.

El hombre, de nacionalidad paraguaya y 41 años, trasladaba además casi 80.000 pesos argentinos en efectivo y 160.000 guaraníes.

Interviene en la causa el Juzgado Federal de la ciudad de Eldorado, a cargo del Dr. Miguel Ángel Guerrero, quien indicó secuestrar la mercadería, el dinero y el celular particular del involucrado, quien quedó a disposición de la Justicia.

11 de Junio de 2021