El episodio sucedio, sobre la Avenida Primeros Colonos en el conurbano de la ciudad de Apóstoles, cuando la Sub Oficial Principal, Lorena Strusa, que presta servicio en la División Policía Científica de la Unidad Regional VII Apóstoles, asistió y reanimó a una beba de 29 días que no respiraba tras ahogarse con leche. Eran las 20,30 horas del viernes, cuando la Sub Oficial circulaba sobre la citada avenida en su automóvil particular y de manera imprevista una mujer angustiada solicitó ayuda manifestando que su beba no respiraba y se había desvanecido. De manera inmediata, la policía le practicó maniobras de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar) a la beba y asi volvió a respirar. Posteriormente, su madre junto a la infate fueron trasladadas al Hospital local. Finalmente, Xiomara fue atendida por el médico en turno y recibió el alta.

8 de Mayo de 2021