En la mañana de este miércoles, la Policía de la provincia de Misiones nuevamente retuvo otros dos camiones con carga de soja sin aval fiscal en el By Pass, a la altura de la ex Ruta 213. Los rodados fueron detectados por el sistema de videovigilancia del Anillo de Seguridad. El procedimiento se realizó alrededor de las 7,00 horas, cuando personal policial en puesto de la Agencia Tributaria de Misiones (ATM), detectó el paso de los camiones que ingresaron en sentido Sur - Norte a la provincia y solicitó apoyo al CIO 911, que hizo el seguimiento con Videovigilancia. Por este motivo, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, Dirección Agrupación Motorizada, División Comando San Isidro, y las Comisarías Seccionales; 5ta., y 15ta., implementaron un operativo cerrojo por la zona del By Pass, Ex Ruta 213 y Avenida 200. En el lugar, fueron interceptados los rodados, un Fiat Iveco al mando de un hombre de 37 años y un Mercedes Benz conducido por un joven de 30, ambos con semi remolque que provenían de la provincia de Corrientes y transportaban alrededor de 45 toneladas de soja cada uno, con destino a San Vicente sin el aval correspondiente.

Se procedió al secuestro de los camiones, que fueron puestos a disposición de la ATM a fin de confeccionarse las actas de infracción correspondientes.

31 de Marzo de 2021