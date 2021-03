Se trata de casi once toneladas de maíz que iba a ser transportado por agua hacia otro país. Hay dos involucrados en el hecho. Personal de la Prefectura Naval Argentina mantiene una fuerte presencia en la zona costera con el fin de neutralizar delitos económicos vinculados con la evasión fiscal, infracciones del Código Aduanero y el ingreso y/o egreso de alimentos y mercadería por pasos no habilitados. En este marco, la localidad misionera de El Soberbio fue escenario, una vez más, de un nuevo decomiso de cereales. Se trata de casi once toneladas de maíz que fueron interceptadas a orillas del río Uruguay, mientras eran manipuladas por varias personas. Los efectivos de la Autoridad Marítima incautaron 274 bolsas del cereal y lograron identificar a dos de los infractores. La mercadería, valuada en más de 250.000 pesos, fue puesta a disposición de la Dirección General de Aduanas de la ciudad de Oberá.

