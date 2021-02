Esta tarde, aproximadamente a las 18,10 horas, la Policía de la provincia de Misiones tomó conocimiento mediante un llamado al Centro Integral de Operaciones 911 que, a 1.500 metros de la Playa la Mansa, en un sector no habilitado para balneario conocido como ex Canteras en el Municipio de al ciudad de Posadas, se ahogó un jovencito. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Seccional 10ma., dialogaron con otros menores que se encontraban en el sector, quienes relataron que el adolescente se arrojó al rio y no volvió a ascender. Por ello, dieron aviso a uno de los guardavidas que logró sacarlo del agua y pese a arduos trabajos de primeros auxilios, no lo pudo reanimar. Trabajaron en el lugar el médico policial, integrantes de la división Policía Científica de la Unidad Regional X y de la Red de Traslados para trabajos de rigor. Interviene en el caso el Juzgado de Instrucción N° 7 de la ciudad de Posadas.

27 de Febrero de 2021