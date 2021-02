Una nueva jornada de operativos preventivos con más de 850 efectivos, que se replicaron en los trece Unidades Regionales de toda la provincia de Misiones, dejaron un total de 95 infractores. 77 de ellos fueron notificados por Infracción a la Ley Nacional de Tránsito por no contar con seguro obligatorio, verificación técnica vehicular e identificación del rodado. Asimismo, con apoyo de la Agencia Nacional de Tránsito, se retuvieron 57 motocicletas, cinco automóviles y 32 licencias de conducir por las faltas anteriormente mencionadas. En materia de controles de bioseguridad, se notificaron a 18 ciudadanos por Infracción al Decreto de Aislamiento Social por no utilizar barbijos y/o tapabocas obligatorio. Finalmente, 34 personas fueron detenidas por diferentes causas, de las cuales cinco de ellas, se entregaron a familiares por ser menores de edad. Cabe recordar que el lanzamiento de estos despliegues preventivos, que obedecen a medidas impuestas por el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía, estuvo supervisado por el Sub Jefe de la fuerza provincial, Comisario General, Víctor Eduardo Maj.

26 de Febrero de 2021