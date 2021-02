En el marco del cumplimiento de la misión asignada a la Fuerza y en apoyo a los controles materializados en relación al “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” (DNU N°297/20 del PEN), del día 19 al 21 de Febrero del corriente año, Gendarmería Nacional Argentina realizó una serie de procedimientos en diferentes puntos estratégicos de la Provincia de Misiones y Corrientes. El día 19 de Febrero en horas de la tarde, mientras personal del Escuadrón 57 “Santo Tome” (Corrientes) realizaba un Control sobre Ruta Nacional Nº 14, procedió a controlar un vehículo marca Chevrolet, modelo Spin, el en cual viajaban tres ocupantes masculinos provenientes de la provincia de Misiones con destino a la provincia de Córdoba. Del control realizado, se detectó un sobre papel madera conteniendo sustancia vegetal color verde parduzca. Ante ello, Integrantes de la especialidad de Criminalística y Estudios Forenses, en presencia de testigos, llevaron a cabo las pruebas de campo “narco test”, arrojando resultado positivo para marihuana, arrojando un peso total de más de ocho gramos. Intervino el Juzgado Federal de Paso de los Libres, quien dispuso se labren las actuaciones y se proceda al secuestro de la sustancia. El avalúo fue de mil ciento noventa y ocho pesos con setenta centavos.

Personal del Escuadrón 10 “Eldorado” (Misiones), correspondiente a la Provincia de Misiones, el día 20 de febrero mientras realizaba un patrullaje en zona de su responsabilidad, halló un vehículo y al observar a simple vista en su interior, lograron advertir que transportaba una caja de cartón y otra a unos metros del vehículo. Por orientación del Juzgado y Fiscalía Federal de la ciudad de Eldorado, se labraron las actuaciones en presencia de testigos. Se constató que la caja contenía un total de once paquetes tipo ladrillos de sustancia vegetal de color verde parduzca, la cual, sometida al reactivo de orientación “Narco Test” por parte del personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad, arrojó resultado (+) para marihuana.

El peso total de la mercadería fue de once kilos ochocientos cuarenta y tres gramos), con un avalúo aproximado de un millón ochocientos noventa y dos mil quinientos once pesos.

El día 20 de Febrero, personal del Escuadrón 9 “Oberá” (Misiones), procedió al secuestro de quinientas bolsas conteniendo granos del tipo soja, arrojando un peso de veinte mil kilogramos, sin documentación que respalde su transporte, con un avalúo de cinco millones doscientos cincuenta mil pesos Se secuestró, además, el camión marca Volkswagen, teniendo un avalúo de doce millones de pesos en dicho procedimiento intervino el Juzgado de Instrucción N° 3 de la localidad de San Vicente.

Durante el fin de semana, personal del Escuadrón 48 “Corrientes” realizó actividades de control de ruta en conjunto con personal de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia Corrientes, en donde pudieron detectar que un vehículo marca Ford, modelo F-100, con itinerario de Caá Catí (Corrientes) a la ciudad Capital de dicha provincia, transportaba, oculto en el interior de la caja del rodado, seis animales de la especie Hydrochoerus hydrochaeris (carpincho), sin documentación que respaldase su tenencia y transporte, estando en infracción a la Ley 1863/54 y Decreto reglamentario 2249/55. Además, se halló un rifle calibre 22 marca “Magtech”, dos cartuchos calibre 22 marca “Orbea”, cinco cuchillos y tres linternas. Se realizó el respectiva acta de fauna y flora y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del personal de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes. Valor total estimativo de noventa y seis mil cien pesos

Comando de Región VI

Daniel Esteban Vallejos

Comandante Principal

Jefe de la Agrupación III “Corrientes”

Marcelo Fabián Castillo

Comandante Principal

Jefe de la Agrupación IV “Misiones”

Posadas (Misiones), 22 de Febrero de 2021

Boletín de Prensa N° 31/21.

23 de Febrero de 2021