En el By Pass, a la altura de la ex Ruta 213 en el Municipio de la ciudad de Posadas, el domingo la Policía de la provincia de Misiones interceptó dos camiones cargados con soja que ingresaron a la provincia por un paso clandestino y tenían como destino la localidad de El Soberbio. Debido a la evasion fiscal, la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) lleva a cabo las restantes tareas de rigor. El domingo, a las 12,30 horas, efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo; de la Agrupación Motorizada y de la Comisaría Seccional 15a., frenaron el ingreso al By Pass de un Scania 320 y un Ford Cargo, cada uno con aproximadamente 40 mil kilos de soja. Ambos rodados, conducidos por choferes chaqueños, evadieron el control fiscal apostado en el acceso a Misiones.

22 de Febrero de 2021