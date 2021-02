En el marco del cumplimiento de la misión asignada a la Fuerza y en apoyo a los controles materializados en relación al “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” (DNU N°297/20 del PEN), del día 5 al 8 de Febrero del corriente año, Gendarmería Nacional Argentina realizó una serie de procedimientos en diferentes puntos estratégicos de las provincias de Misiones y de Corrientes. Personal del Escuadrón 8 “Alto Uruguay”, correspondiente a la Provincia de Misiones, el día 05 de febrero, realizó un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en un domicilio ubicado en la ciudad de Apóstoles en zona de su responsabilidad, secuestrando sustancia vegetal. Integrantes de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad realizaron las pruebas correspondientes a “narco test” arrojando como resultado cromáticamente positivo para marihuana, con un peso total de veintiséis gramos con un avalúo aproximado de cuatro mil cien pesos.



Personal del Escuadrón 11 “San Ignacio”, correspondiente a la Provincia de Misiones, el día 6 de Febrero, se encontraba realizando control vehicular sobre Ruta Provincial Nº 217, donde observaron que un vehículo realizo una maniobra en “U” a gran velocidad, ante esta situación el personal uniformado efectuó un seguimiento controlado, logrando detener al rodado y su conductor. Efectuada la requisa, ante testigos hábiles, hallaron sustancias vegetales, que, sometida al reactivo de orientación, por parte del personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad, arroja resultado cromáticamente positivo para marihuana. Como resultado se incauta un kilo quinientos noventa y cinco gramos con un avalúo aproximado de doscientos cincuenta y dos mil ciento sesenta y nueve pesos. el vehículo presentaba solicitud de secuestro por “robo”. El magistrado interviniente fue el Juzgado Federal y la Fiscalía de la ciudad de Oberá.



Integrantes de la Sección Núcleo perteneciente al Escuadrón 57 “Santo Tomé”, correspondiente a la provincia de Corrientes, procedieron a la apertura de varias encomiendas que fueron interdictadas un mes atrás, contando con la presencia de testigos hábiles, conforme lo ordenado mediante Oficio Judicial proveniente del Juzgado Federal de Paso de los Libres, se constató que en el interior de una de ellas contenían nueve envases de plástico color negro con sustancia vegetal color verde parduzca, de características similares a marihuana. Del pesaje efectuado surgió un total de cinco kilos ciento sesenta y cuatro gramos. en la apertura de otras tres restantes se encontraron cuarenta y dos paquetes trasparentes de diferentes tamaños resguardando, que en su interior contenía sustancia con características similares a Marihuana. Personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad realizó el correspondiente test de orientación y pesaje de la totalidad de la sustancia vegetal obteniendo como resultado cromáticamente positivo para Marihuana, con un peso total de veintinueve kilos cuatrocientos sesenta y un gramo. Avalúo total del estupefaciente secuestrado cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil doscientos doce pesos.

Integrantes del Escuadrón 47 “Ituzaingó”, correspondiente a la Provincia de Corrientes, durante el fin de semana procedieron a la incautación de seis pastillas de éxtasis y la aprehensión de tres ciudadanos que quedaron supeditados a la causa. el procedimiento se llevó a cabo por la Sección “Núcleo”, donde los Gendarmes procedieron al control físico y documentológico de un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional Nº 12, al momento del registro del rodado, se observó en el interior de un estuche de anteojos, que se encontraba en un bolso negro en el asiento trasero, pastillas de similitudes a éxtasis. Ante ello se solicitó la presencia de los integrantes de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad, quienes realizaron la prueba correspondiente al “narco test”, arrojando como resultado cromáticamente positivo para pastillas de éxtasis. Ante tal circunstancia, se procedió a tomar contacto con el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de la ciudad de Corrientes, quien orientó el secuestro de la mercadería, documentación de interés para la causa y la liberación de los ciudadanos supeditados a la causa. Avalúo del estupefaciente secuestrado trece mil quinientos noventa pesos

El día 8 de Febrero personal del Escuadrón 10 “Eldorado”, correspondiente a la provincia de Misiones, por orden de la Fiscalía Federal de la ciudad de Eldorado, procedió a la incineración de tres mil cuatrocientos noventa y cuatro kilo gramos de marihuana.

En cuanto a las actividades operativas relacionadas al Control y Prevención del Contrabando en infracción a la Ley 22.415, en los últimos 4 días, Gendarmería Nacional secuestró un total de cuarenta y tres mil doscientos ochenta paquetes de cigarrillos en ocho procedimientos diferentes realizados en diferentes puntos estratégicos de la provincia de Misiones.



El día 5 de Febrero, personal del Escuadrón 11 “San Ignacio” procedió al secuestro de quinientos) paquetes de cigarrillos marca eight de origen extranjero sin aval aduanero, con un avalúo de setenta mil cuatrocientos cincuenta pesos. personal del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” procedió a la apertura de siete encomiendas conteniendo catorce mil setecientos paquetes de cigarrillos de marca Eight de origen extranjero sin aval aduanero, con un avalúo de dos millones doscientos cinco mil pesos. personal del escuadrón 9 “Oberá” procedió al secuestro de mil quinientos paquetes de cigarrillos de marca Eight de origen extranjero sin aval aduanero, con un avalúo de doscientos veinticinco mil pesos. personal del Escuadrón 11 “San Ignacio” procedió al secuestro de cinco mil paquetes de cigarrillos de marca eight de origen extranjero sin aval aduanero, con un avalúo de setecientos diecinueve mil pesos. personal del escuadrón 11 “San Ignacio” procedió al secuestro de diecisiete mil ochenta paquetes de cigarrillos de marca eight de origen extranjero sin aval aduanero, con un avalúo de dos millones ciento cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos personal del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” procedió al secuestro de quinientos paquetes de cigarrillos de origen extranjero sin aval aduanero, con un avalúo de setenta y cuatro mil pesos personal del Escuadrón 11 “San Ignacio” procedió al secuestro de mercadería de diferentes rubros de origen extranjero sin aval aduanero, con un avalúo de ciento trece mil seiscientos pesos.



El día 6 de Febrero, personal del Escuadrón 10 “Eldorado” procedió al secuestro de tres mil paquetes de cigarrillos de marca Eight de origen extranjero sin aval aduanero, con un avalúo de trescientos noventa mil pesos.



El día 8 de Febrero, personal del Escuadrón 13 “Iguazú” procedió al secuestro de tres mil paquetes de cigarrillos de marca Eight de origen extranjero sin aval aduanero, con un avalúo de ciento cincuenta y un mil doscientos ochenta y dos pesos.

En los distintos procedimientos realizados en los días 5 al 8 de Febrero del corriente, los escuadrones llevaron a cabo el secuestro de un total de seis vehículos, en el marco de infracción a las Leyes 22.415 y 23.737, con un avalúo total de cuatro millones cuatrocientos sesenta mil pesos.

El día 6 de Febrero, personal del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” al momento de efectuar control documentológico y físico de automotor, se procedió al secuestro de moneda Nacional y cheques, totalizando una suma de un millón sesenta y cinco mil ciento seis pesos, magistrado interviniente de la ciudad del Eldorado orientó se labren actuaciones de rigor y el secuestro del dinero.

El día 6 de Febrero, personal del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” procedió al secuestro de cincuenta y tres vinos de origen nacional con un avalúo de cuatrocientos sesenta y siete mil pesos.



El día 5 de Febrero, personal del Escuadrón 11 “San Ignacio” que se encontraba patrullando por la Ruta Provincial Nº 211, cuando un vehículo ingresa a la ruta de forma brusca, al percatarse del personal de Gendarmería se da a la fuga por un camino terrado en su interior se encontraba una escopeta calibre 16 (doble caño), su ocupante no contaba con la documentación de la misma, el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico orientó a que se labren actuaciones, secuestro del arma y vehículo, sean entregados a la comisaría de la localidad “El Alcázar” de la Policía de la provincia de Misiones, con un avalúo de setenta mil pesos.



El día 8 de Febrero, personal del Escuadrón 10 “Eldorado” se encontraba realizando control vehicular sobre Ruta Nacional Nº 12, constatan del control físico la existencia de dieciséis cajas de cincuenta municiones cada una calibre 22 mm largo, totalizando ochocientos municiones, con un avalúo aproximado de dieciséis mil pesos, intervino el Juzgado de Instrucción Nº 2 de la ciudad de Eldorado, quien orientó se labren actuaciones de rigor y se entreguen a la Comisaría Policial de la Jurisdicción.

Comando de Región VI

Daniel Esteban Vallejos

Comandante Principal

Jefe de la Agrupación III “Corrientes”

Marcelo Fabián Castillo

Comandante Principal

Jefe de la Agrupación IV “Misiones”

Posadas (Misiones), 9 de Febrero de 2021.

Boletín de Prensa N° 20/21.

