En el marco del cumplimiento de la misión asignada a la Fuerza y, en apoyo a los controles materializados en relación en el marco de la emergencia sanitaria "D.I.S.P.O.", del día 1º al 4 de Febrero del corriente año, Gendarmería Nacional Argentina realizó una serie de procedimientos en diferentes puntos estratégicos de la provincia de Misiones. Personal del Escuadrón “50 Posadas”, logró incautar cuatro kilos con noventa y cuatro gramos de cocaína y el escuadrón 8 “Alto Uruguay” detectó trescientos noventa y cinco gramos de cannabis sativa. El día 4 de Febrero el Personal del Escuadrón 50 “Posadas” que se hallaba transitando por la costanera, acceso sur de la capital misionera, visualizó a una moto de agua que se encontraba arribando a la costa, y observan que su conductor entrega, rápidamente, una mochila a un ciudadano masculino que estaba en la costa. Ante esta actitud sospechosa, el personal procede a dar la voz de alto en nombre de la Institución y el ciudadano en tierra rápidamente atraviesa la avenida despojándose del bulto. En presencia de testigos, los uniformados detectaron que la mochila contenía cuatro paquetes rectangulares. Inmediatamente se toma contacto con la Fiscalía Federal de la ciudad de Posadas, quien orientó que se secuestre el material y se traslade hasta el asiento de la Unidad para la realización del pesaje y prueba de orientación de narcotest, donde, de las pruebas realizadas por los integrantes de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad, arrojó como resultado cromáticamente positivo (+) para cocaína y sus derivados, dando un peso total de cuatro kilos con noventa y cuatro gramos. se estima un avalúo tres millones ochocientos tres mil trescientos veintiséis pesos.



El día 2 de Febrero personal del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” realizando un control de la carga a un vehículo de encomiendas se constató, mediante trabajo binomio cinotecnico, que un bulto contendrían mercadería en infracción a la Ley 23.737. Por tal motivo se procedió a realizar el escaneo del paquete, al observar las imágenes del monitor el operador conforme densidad, color y forma, advierte la presencia de material orgánico, por lo que rápidamente se informa de la situación a la Fiscalía Federal quien ordena se traslade la sustancia hasta el asiento de la sección San José. Se procedió a la apertura de la encomienda observando que en su interior contenía DOS (2) paquetes amorfos con sustancia vegetal la que sometida a la prueba de “narco test” arroja como resultado cromáticamente positivo (+) para cannabis sativa (marihuana), con un peso total de trescientos noventa y cinco gramos, la que tendría un avalúo estimado de sesenta y dos mil ciento trece pesos con setenta y cinco centavos.

En el transcurso de esta semana, Gendarmería Nacional Argentina realizó una serie procedimientos relacionados al secuestro de mercaderías del rubro cigarrillos en infracción a la ley 22.415. Dado que los mismos no contaban con su aval aduanero y fueron ingresados de manera ilegal al país. Los procedimientos fueron llevados a cabo en diferentes localidades de la Provincia de Misiones y los Escuadrones que los llevaron a cabo fueron los siguientes; 9 “Oberá”, con un total de setecientos cincuenta paquetes de cigarrillos de la marcha Eight, con un avaluó total de noventa y siete mil quinientos pesos. Escuadrón 11 “San Ignacio”, con el secuestro de siete mil ochocientos noventa y nueve paquetes de cigarrillo de la marca Eight, con un avalúo de un millón ciento cincuenta y nueve mil novecientos setenta pesos y dos con catorce centavos. El Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen”, con un total de novecientos noventa (990) paquetes de cigarrillos de la marca rodeo, con un valor de ciento sesenta y tres mil cien pesos además de quinientos paquetes de cigarrillos de la marca Eigth con un avalúo de sesenta y cinco mil doscientos diecinueve pesos.



por otra parte, personal al escuadrón 12 “bernardo de irigoyen”, se encontraba realizando control de prevención y en el marco de la Emergencia Sanitaria D.S.P.O sobre el corredor vial de la Ruta Provincial Nº 14 dentro de su jurisdicción, cuando detienen la marcha a un vehículo en el que circulaba un ocupante de sexo masculino. Al abrir el baúl se observa que trasportaban varias cajas de cartón y bolsas que contenían en su interior repuestos varios para bicicletas, las que no contaban con su respectivo aval aduanero. Por tal motivo se procede al secuestro de la mercadería bajo actuaciones de rigor, permaneciendo en guarda en el asiento de la unidad. Avalúo de la mercadería ciento setenta mil pesos.



Personal del Escuadrón 9 “Oberá” el día 2 de Febrero en horas de la tarde se encontraba realizando un control de ruta sobre la Ruta Provincial Nº 103, cuando detectan la presencia de un vehículo que trasportaba catorce cubiertas de caucho de diferentes rodados. Ante tal situación el personal solicita al conductor del rodado la documentación que acredite la tenencia de dicha mercadería o su aval aduanero, sin poder ser justificado por el responsable. Inmediatamente se toma contacto con Aduana Sec. Oberá quien orienta se realice el secuestro de las cubiertas, se labren las actuaciones de rigor y se remita la mercadería en infracción a la ley 22.415. avalúo aproximado doscientos mil pesos.



Además, se llevaron a cabo otros secuestros de mercaderías varias en infracción a la Ley 22.415, como ser en el rubro electrodomésticos, el secuestro de doce pavas eléctricas con fines de comercialización ingresadas ilegalmente al territorio nacional, los que tendría un precio de mercado de cincuenta y siete mil quinientos pesos y el secuestro de vinos finos por un total de trece mil pesos.

Comando de Región VI

Daniel Esteban Vallejos

Comandante Principal

Jefe de la Agrupación III “Corrientes”

Marcelo Fabián Castillo

Comandante Principal

Jefe de la Agrupación IV “Misiones”

Boletín de Prensa N° 18/21

Posadas (Misiones), 6 de Febrero de 2021.

7 de Febrero de 2021